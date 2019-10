AIK får sänkt publikkapacitet mot Sundsvall - ska överklaga beslutet

Konflikten mellan polisen och klubbar samt supportrar som pågott under här året har knappast undgått någon. Polismyndighetens allt aktivare användning av den så kallade villkorstrappan det här året har resultaerat i att klubbar fått minskad publikkapacitet och förbud mot vissa typer av flaggor.

Nu meddelar AIK att man i sin sista hemmamatch mot Gif Sundsvall har fått besked från polisen att publikkapaciteten på Norra stå ska sänkas till 2500, trots att man redan sålt ungefär 3000 biljetter. Beslutet ogillas dock av AIK - som ska överklaga.

AIK skriver på sin hemsida att man tagit hjälp av extern jurdisk hjälp i ärendet. På sin hemsida skriver man:

”AIK Fotboll skulle enligt verkställt beslut behöva återbetala 500 biljettköpare vilket motsvarar en summa om 75 000 SEK. I tillägg är AIK Fotboll starkt kritiska till att 500 av våra supportrar hindras att gå på fotboll till den sektionen man köpt biljett utan att det föreligger någon individuell bestraffning (d v s tillträdesförbud eller dylikt).”

Beskedet kommer i svallvågorna efter att AIK fått intern kritik för att vara passivt i supportrarnas konflikt med polisen och för att ha stängt ute supportrar från tifoverksamhet på Friends Arena. Klubbdirektören Jens T Andersson berättade i det senaste avsnittet av ”Lundh” att det för tillfället är en frostig relation mellan parterna.

- Den är jätteansträngd just nu. Den har fungerat, tycker jag, bra under året. Vi har haft fem-sex möten under det gångna året och det har varit högt i tak. Vi är inte alltid överens. Villkorstrappan har varit den stora frågan i svensk fotboll under hela 2019, och det finns frågor kring den och hur arbetet går. Men jag har ändå upplevt att vi under de gånger vi träffats och pratat med varandra så har det varit bra, säger han i podcasten "Lundh".