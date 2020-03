AIK flaggar för sparpaket: "Konsekvenserna är mycket svårbedömda"

Svensk Elifotboll, Sef, gick under onsdagen ut med ett pressmeddelande där de meddelade att klubbarna i allsvenskan och superettan vill spela premiärerna i början av juni. Nu återstår det för Svenska Fotbollförbundet att formellt fatta ett beslut i frågan.

I och med att den allsvenska starten skjuts upp medför det kraftigt minskade intäkter för AIK under årets andra kvartal, något klubben själva skriver på sin hemsida

"Publikintäkterna för Bolaget påverkas väsentligt i jämförelse med föregående år. Under det andra kvartalet 2019 spelade AIK Fotbolls herrlag sju allsvenska hemmamatcher på Friends Arena i Solna med sammanlagt 124 379 åskådare på plats. AIK Fotboll har i dagsläget ingen information gällande hur många hemmamatcher som kan spelas under det andra kvartalet 2020. Även marknadsintäkterna påverkas negativt i jämförelse med motsvarande period föregående år till följd av att matchaktiviteterna inte genomförs som planerat under kvartalet", kommunicerar AIK.

Samtliga allsvenska klubbar, inklusive AIK, kommer att påverkas ekonomiskt vid inställda matcher och matcher som spelas utan publik. Klubben beskriver att "de ekonomiska konsekvenserna för helåret 2020 är i nuläget mycket svårbedömda".

Lösningen? Ett åtgärdsprogram.

"För att hantera den rådande situationen kommer AIK Fotboll AB att införa ett åtgärdsprogram i syfte att dels generera alternativa intäkter, men som också ska minska kostnaderna under den period som Allsvenskan är uppskjuten", skriver klubben.

AIK:s tillförordnade vd, Håkan Strandlund, är fåordig om åtgärdsprogrammet när Fotbollskanalen når honom.



- Vi kommer återkomma om åtgärdsplanen lite längre fram. I och med att det är ett nytt besked som gör att vi har ett nytt scenario som vi måste planera efter så kommer vi ta fram lite åtgärder, men vi kommer anpassa de efter ett scenario vi har, säger Strandlund.



Men det är inget ni kan berätta om nu?

- Nej, det kommer lite längre fram.

Hur påverkas ni ekonomiskt?

- Det påverkar framför allt vårt andrakvartal i och med att vi är ett börsföretag. I och med att vi har intäkter som är kopplade till matcher så kommer de då förskjutas framåt. Däremot är det svårare att säga hur detta kommer påverka på ett helår. Och vi vet ju inte hur utvecklingen i Sverige eller i fotbollen i stort ser ut än.