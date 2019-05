AIK förtydligar kring förbud från polisen: "Allt tifo-material är okej"

Enligt supporterföreningen Allmänna Supporterklubben förbjuder polisen OH-flaggor på AIK:s match mot AFC. Men enligt AIK är de flaggorna okej att ta med in så länge de inte används i syfte att skapa förutsättningar för antändning av pyroteknik. - Allt tifo-material är okej att ta med in på arenan, säger AIK:s säkerhetschef Henrik Koch till Fotbollskanalen.

Det var i mitten av april som polisen region Nord beslutade att förbjuda så kallade OH-flaggor (over head-flaggor, som kan täcka stora ytor av en läktarsektion) på Gif Sundsvalls hemmamatcher. Då fick supporterföreningen Patronerna besked om att flaggorna ses som ett "brottsverktyg" (kopplat till användning av pyroteknik) av polisen. Beslutet om förbudet följdes av starka reaktioner runt om i Sverige, både från klubbar och andra supporterföreningar.

Därefter har polisen hävt förbudet gällande "Giffarnas" matcher, men beslut om vad som gäller fattas från match till match.

Under fredagen meddelar en av AIK:s supporterföreningar, Allmänna Supporterklubben, på sin hemsida att ett liknande förbud kommer gälla när "Gnaget" möter AFC Eskilstuna i allsvenskan under lördagen. ASK skriver följande:

"I det tillstånd som AIK fått inför lördagens match mot AFC Eskilstuna finns följande skrivning: ”Stora tygstycken överstigande 1 m på någon sida (ofta kallade over head-flaggor) tillåts inte på idrottsanläggningen”. Polisen kallar sedan i efterföljande dialog med klubben, där de också tydliggör att det är all OH de syftar på, återigen våra läktararrangemang för ”brottsverktyg”. Beskedet kommer endast en enda dag innan match och utan dialog. Vi i Allmänna Supporterklubben anser att polisens agerande är ytterst klandervärt. Att ägna sig åt kollektiv bestraffning, att ge alldeles för sena besked till klubbarna och att helt frångå den framgångsrika dialog som präglat de senaste åren är skamligt av landets ordningsmakt".

Men AIK:s säkerhetschef Henrik Koch menar att polisens besked inte är så tydligt som ASK kommunicerat.

- Allt tifo-material är okej att ta med in. Material som uppenbart förknippas med pyroteknikanvändning får inte tas med in, säger Koch till Fotbollskanalen.

Så vad gäller kring OH-flaggor?

- Är det att räknas som tifo-material så är det okej att ta med in.

Koch bekräftar att den formulering från tillståndet rörande matchen som ASK har kopierat in i sitt uttalande är korrekt, men lägger till:

- Sen står det i ett förtydligande från polisen att det gäller material som samrör med pyroteknisk användning.

Så OH-flaggor som är en del av ett tifo-arrangemang är okej att ta med in på arenan?

- Ja, så länge de inte används för att gömma sig bakom kopplat till användning av pyroteknik.

Koch menar att det polisen vill få bort är de skynken som supportrar gömmer och maskerar/avmaskerar sig under innan och efter antändning av pyroteknik.

Hur ser du på de här direktiven?

- Pyroteknik är ju olagligt, så jag har väl svårt att säga emot, säger Koch.

Elvira Eriksson, ASK:s presskontakt, säger följande till Fotbollskanalen:

- Den informationen som vi har fått har varit väldigt luddig. Framför allt har det blivit tydligt för oss att det (om förtydligandet gällande OH-flaggor) inte står i själva tillståndsgivningen, utan att det genom dialog tillkommit ett extra tillägg. Det känns otryggt. Vi tycker det ska stå exakt vilka typer av tygstycken som inte är tillåtna.

- Det här är ytterligare ett försök från polisen att komma åt bengaler. Men återigen gör de något som slår mot hela supporterrörelsen och hela läktarkulturen. Det blir också ytterligare ett steg som tar oss ifrån varandra. Under ganska många år har supportrar, klubb och polis ändå kunnat föra en ganska hyfsad dialog som vi upplever gett effekt. Nu kastas den i sjön.

Hur går er dialog med AIK?

- Den är god, men vi önskar verkligen att de tar tydligare ställning mot polisen i den här frågan. Precis som de har gjort kring visitationsfrågan. Det har vi inte sett (att de gjort) än.

Förstår du att det från polisens håll kan vara svårt att skilja på olika tygstycken, till exempel OH-flaggor och rena skynken som används för att dölja saker vid användning av pyroteknik?

- Ja, och det är ju det som är problemet. Då ska de bedöma vad som är verkshöjd och inte. Vad som är tifo eller inte. Det kan jag tycka är ett problem. Sen förstår jag förstås vad de är ute efter. Men återigen... på det sättet som de har formulerat sig så är det inte tydligt vad det är för tyg de menar. Då kan de också använda den skrivelsen på massor av olika sätt som inte känns okej, säger Elvira Eriksson.