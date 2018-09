AIK i drömläge: "Försöker omfamna situationen - inte skjuta bort den"

Under söndagen följde AIK upp segrarna mot rivalerna Hammarby och IFK Göteborg genom att slå Dalkurd med 4-0 borta på Gavlevallen.

- Just nu är det skönt att vi har avklarat den här veckan, med tre vinster på tre tuffa matcher. Jag är avslappnad och det känns fantastiskt just nu. Det är en väldig lättnad, säger mittbacken Per Karlsson till Fotbollskanalen.

Nu har de svartgula åtta poäng ner till tvåan IFK Norrköping med sex omgångar kvar att spela.

- En bra distans. Jag försöker omfamna situationen som vi är i nu, istället för att undvika den. Det är ett bra läge men samtidigt är vi ödmjuka inför nästa match. Det finns inget annat.

- Vi ska fortsätta på samma sätt som vi gjort tidigare. Vi kommer ha någon lagaktivitet i veckan och det gäller att fortsätta att inte ändra på saker, utan jobba vidare med gruppen som ledarna och vår lagkapten gör väldigt bra.

Karlsson utvecklar:

- Förut har jag lite velat skjuta det ifrån mig, jag har inte velat tänka på att det är ett bra läge inför hösten och så. Nu tänker jag mer att jag får erkänna att det här är ett bra läge och att jag får försöka leva med det. Det är väl sådana här situationer de stora lagen måste leva med hela tiden. Nu har vi kanske inte legat i en tätposition de senaste åren, utan vi har jagat mer. Jag försöker vänja mig vid det, inte skjuta bort det.

Wingbacken Daniel Sundgren är tydlig med att påpeka att AIK inte kan ta något för givet framöver. Han menar att laget lyckas hålla sina fötter kvar på jorden tack vare bland annat flera rutinerade spelare i truppen.

- Vi har en så stark trupp. Vi har sådana spelare som ”Seb” (Sebastian Larsson) och Henok (Goitom), som vet vad det handlar om, så man kan inte sväva i väg, säger Sundgren.

- De säger åt oss att vara fokuserade hela tiden. När vi kör avslut på träning så är det 100 procent som gäller. Man kan inte köra en övning och hålla på att lalla, för då missar man lägena på match också. Som man tränar spelar man match. Så enkelt är det. Det handlar om allt, som att dricka vatten innan match för att kunna vara hundraprocentig. Det är sådant de står för.

Mittbacken Alexander Milosevic:

- Det är ett bra läge vi har, men det är fortfarande många poäng kvar att spela om. Inget är slut än. Vi måste träna på bra i veckan och sen har vi en viktig match mot Örebro på söndag.