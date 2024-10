AIK jagar flera svenska rekord - på läktaren: "Otroligt stolt"

IF Brommapojkarna

Hammarby IF

Med tre hemmamatcher kvar att spela ligger det svartgul rekordvittring i luften.

AIK har nämligen chans att slå flera publikrekord i svensk fotboll i år. Det gäller dels snittrekordet, dels rekordet för totala antalet åskådare.

Det nuvarande publikrekordet ligger på totalt 395 595 åskådare under en enskild säsong i allsvenskan, vilket ger ett snitt på 26 372. AIK behöver en total publiksiffra på 55 195 besökare, i snitt 18 398 per match, under sina tre sista drabbningar på Strawberry Arena för att slå det.

- Det är fantastiskt. Man är ju ödmjuk inför att det är så många människor som tagit beslut att gå på AIK:s fotbollsmatcher de senaste åren, oavsett om det har gått bra eller dåligt. Vi hade bra utveckling förra året också och då gick vi inte bra alls. Det är superkul, säger Tobias Larsson till Fotbollskanalen.

Annons

Han är kommunikationschef i AIK.

- Grunden till det här lades för många år sedan. Vi bestämde oss runt 2018 att vi ska ha mer publik, så det är många års arbete som ligger bakom det här. Men i år har vi fått ordentlig träff, säger Larsson.

- Det är inget vi har kommit på senaste året. Utan vi har jobbat metodiskt i många år för att höja vår lägstanivå och det är det som har gett utfall. Det är lätt att stirra sig blind på över 47 000 i ett derby, men det har inte varit vårt fokus. Utan det har varit att skapa en stabil lägstanivå, och höja den. Att få fler besökare som är återkommande.

Du säger att ni har jobbat metodiskt. Vad har ni gjort?

- Vi har jobbat mycket med data. Att ta reda på hur våra supportrar vill ha det på våra matcher. Vilket köpmönster de har. Vi har pratat med olika supportergrupp inom de olika kategorierna, oavsett om det är klackfolk eller folk på familjeläkaren, om vad som passar dem.

Annons

- Men främst har vi jobbat noggrant med data.

Hur förvånad är du över att ni har lyckats nå de här nivåerna, med tanke på resultaten AIK har haft senaste åren?

- Jag vill inte säga att jag är förvånad, men jag är överväldigad att våra supportrar har svarat upp trots allt som har gått emot oss. Det blir man otroligt stolt över som AIK:are.

Skulle AIK lyckas locka minst 59 601 åskådare under säsongsavslutningen blir man dessutom den första svenska klubben någonsin att passera 400 000 besökare under en enskild allsvensk säsong.

För att som första klubb komma över 27 000 personer i snitt per match behöver man samla ihop en total publiksiffra på 64 615 under sina tre sista hemmamatcher.

- Det är ju det tuffaste rekordet att slå, över 27 000 i snitt. Men vi har goda förhoppningar om att vi ska klara det, säger Larsson.

Annons

Han lägger till:

- Om jag ska vara ärlig tror jag att vi kommer klara det. Men vi kommer behöva jobba för det. Ingenting kommer gratis.

AIK har Häcken, Elfsborg och Halmstad kvar att möta på hemmamark.

Hammarby har det nuvarande publikrekordet.