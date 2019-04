AIK kan ändra i elvan - Obasi om forwardsläget: "En väldigt känslig fråga"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Henok Goitom, Chinedu Obasi, Tarik Elyounoussi, Stefan Silva och Saku Ylätupa (som främst dock ses som en offensiv mittfältare) fanns i truppen sedan tidigare. Men trots det valde AIK att sent in i transferfönstret värva in Kolbeinn Sigthorsson och Jack Lahne.

Sigthorsson behöver tid under våren för att landa rätt fysiskt, men tränaren Rikard Norling har nu angenäma problem när han ska välja ut en startelva. Vissa av spelarna som slåss om en av två platser längst fram kan visserligen konkurrera även som offensiv mittfältare, men på den positionen kan till exempel även Anton Salétros spela.

Efter att ha startat med Chinedu Obasi och Tarik Elyounoussi längst fram och Saku Ylätupa bakom duon mot IFK Norrköping senast öppnar Norling för att göra förändringar i startelvan till söndagens match mot IK Sirius.

- Jag vill inte föregå någonting. Vi tar ut startelvan i morgon. Vi har jobbat på några olika scenarion under veckan och vi kommer bestämma oss under morgondagen, säger Norling.

Sedan tidigare står det klart att Robert Lundström, Kolbeinn Sigthorsson, Joel Ekstrand och Jesper Nyholm är otillgängliga för spel, men i övrigt är inga spelare avskrivna av fysiska anledningar inför matchen mot Sirius.

Lagkaptenen Henok Goitom har inlett på bänken i de två första omgångarna av allsvenskan och efter matchen mot Peking senast var han ärlig med att det var en mental utmaning att i paus få instruera och ge konkurrenten Jack Lahne råd inför nyförvärvets inhopp.

- Det är klart att det är som att du har två personer inom dig som bråkar med varandra, där den ena är besviken och den andra som säger att man måste hjälpa laget. Det är en hård kamp hela tiden och jag måste hela tiden påminna mig själv om att hjälpa laget. Men det är en svår kamp rent psykiskt, sa Goitom.

Efter den matchen medgav Rikard Norling att det kommer bli svårt att hålla alla forwards nöjda.

- Ja, det tror jag. Men det är som på er redaktion också. Du får åka ut på de fina jobben ofta, medan andra får sitta inne på redaktionen. Men bra redaktörer fixar det där och behandlar de som inte får åka ut på jobb med respekt och förhoppningsvis en logik som de förstår. Sen kan de tycka vad de vill, men då förstår de i alla fall, sa Norling.

Chinedu Obasi, som fått chansen från start i de två första allsvenska matcherna, är också öppen med att situationen som råder är delikat.

- Det är underbart. Det är intressant. Självklart vill alla spela och det är tufft för tränaren att ta det där beslutet. Det är en väldigt känslig fråga att prata om, för jag känner personligen att alla forwards i den här truppen förtjänar att få spela, säger Obasi.

- Som spelare är man inte glad om man inte får spela, men om man sätter sig in i tränarens situation så förstår man att det är svåra beslut för honom att fatta, och att det inte är lätt att hålla alla glada. Det handlar om olika personligheter, olika egon. Det är en tuff situation att vara i. Men när man är tränare så är det den typen av beslut som man behöver vara beredd att fatta. Det man bestämmer kan inte göra alla glada, det är bara elva spelare som får starta.

Han fortsätter:

- Det är en väldigt känslig situation. Jag känner för mina lagkamrater, de som inte får starta, för jag vet att alla vill spela, starta och prestera. Men i slutändan är det upp till tränaren.

32-åringen säger sig vara beredd på att han någon gång under säsongen kommer att placeras på bänken.

- Det är normalt att det är så. Det är normalt. Det är inget problem för mig. Det är upp till tränaren och säger han till mig att jag ska sitta på bänken för att han ska testa något annat, då är det okej. Vad ska jag göra? Ska jag slå tillbaka mot honom? Han är ju tränaren. Det är därför jag menar att det är ett väldigt känsligt ämne. Man måste vara försiktig med vad man säger om det, kommenterar Obasi.