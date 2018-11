AIK kan slå Friends publikrekord: "Sålt 600 biljetter per timme"

På söndag har AIK chanson att säkra SM-guldet hemma mot Sundsvall. Om Solnalaget vinner kan inte jagande Norrköping komma ikapp.

Inför matchen har AIK sålt många biljetter och på fredag eftermiddag hade man sålt över 40 000 biljetter till matchen.

Under torsdagen vann AIK borta mot Östersund och efter slutsignalen har AIK sålt omkring 11 000 biljetter.

- Det är ett sällan skådat tryck på biljetter nu. Vi har sålt omkring 600 biljetter per timme sedan slutsignalen i Östersund, säger AIK:s biljett- och marknadschef Fredrik Söderberg till Fotbollskanalen.

Publikrekordet på Friends Arena vid fotbollssammanhang sattes i oktober 2017. Då spelade Sverige VM-kvalmatch mot Luxemburg och mötet sågs av 50 022 åskådare. Söderberg menar att publikrekordet ligger pyrt till om biljettförsäljningen fortsätter i samma takt som nu.

- Jag svarade tidigare i morse när någon frågade att det ser ut att landa på 44, 45 000 men nu måste jag nog höja det. Jag tror att det blir slutsålt. Vi har en kapacitet på 50 000. Det känns som att det kan gå upp dit.

På frågan om AIK kan slå publikrekordet på Friends svarar Söderberg:

- Jag hoppas att det skulle kunna vara rimligt. Det är så mycket annat som står på spel i den här matchen så det får vara en sekundär målsättning, men det är absolut rimligt. Vi har ju ståplats, vilket man inte har under landskamper. Det känns som att vi ska kunna komma upp i kapaciteten som på landskampen mellan Sverige och Luxemburg.

Något som skulle kunna sätta stopp för publikrekordet är avspärrningar kring Sundsvallssupportrarnas sektion. Men där har AIK kunnat tillgängliggöra fler platser.

- Vi har haft en väldigt god dialog med Sundsvall och de har förstått situationen. Vi har fått tillstånd att släppa fler biljetter närmare deras klack. De får fortfarande en del bra biljetter, men vi har kunnat krympa avståndet mellan vår egen publik och Sundsvalls, säger Söderberg.

Senare under fredagseftermiddagen meddelade även AIK:s ordförande Eric Ljunggren, via sitt Twitter-konto, att AIK fått tillstånd att ta in 51 500 åskådare på Friends Arena.

