AIK-ordföranden efter kritiken: "Fullt förtroende för Wesström"

AIK hamnade i fjol i dålig dager efter en granskning av Dagens Nyheter gällande Nabil Bahouis övergång till Al Ahli sommaren 2015. AIK har därför tagit hjälp av advokatbyrån Delphi för att utreda "Bahoui-affären", samt andra "större spelaraffärer under det senaste decenniet". Under tisdagen publicerade AIK delar av en slutrapport från advokatfirman.

Utredningen visar att det funnits brister i AIK:s transferarbete genom åren. I rapporten framgår det att det inte funnits ett negativt mönster gällande att AIK skulle ha försökt att dölja vilka agenter som varit inblandade i spelartransfers och ersättningar som agenter har erhållits, men att det funnits flera brister i samband med vissa spelartransfers.

Advokatbyrån nämner bland annat att AIK i flera fall, i beslutsunderlag som lämnats till styrelsen, har avvikit från villkoren från faktiska spelartransfers. Samtidigt har AIK även gjort flera avvikelser gällande förmedlarreglementet, men de tycks ha blivit färre. AIK har även skrivit avtal med både agenter och klubbar som innehåller otydliga klausuler, vilket har gjort att klubben drabbats av större kostnader. Vidare bedömer även advokatbyrån att AIK och spelare ofta företräds av samma agent, vilket kan leda till en möjlig intressekonflikt för agenten gällande spelare och klubben.

AIK:s ordförande Robert Falck menar nu det inte finns något i utredningen, som har skadat klubben. Detta trots att advokatbyrån lyfter fram att det funnits flera brister genom åren.

- Jag håller inte med om att vi får på fingrarna. Vi har ett antal förbättringsområden. Men jag tycker: 1 - det var väldigt modigt av oss i styrelsen att våga genomföra den här utredningen, helt oberoende, av Delphi. 2 - jag tycker att de gjort det väldigt bra, de har visat att de är oberoende - och 3 - vi har inte gjort något olagligt. Dessutom finns det inget som har skadat klubben, säger Falck till Fotbollskanalen.

Det framgår att AIK har drabbats av större kostnader, det är väl att ha skadat klubben?

- Nu kommer vi att behöva ansluta duktig juridisk kompetens till oss som ska vara med i varenda övergång, oavsett om vi köper eller säljer. Det är ett typiskt förbättringsområde, att vi behöver god juridisk hjälp med i varje affär.

Hur ser du på punkt 1.2, att ni flera gånger agerat på ett sätt som inte är enligt reglementet?

- För det första är jag väldigt glad att det från 2016 och framåt ser väldigt bra ut. De synderna som finns ligger mer än fem år tillbaka i tiden. Det känner jag mig trygg med - att de senaste fem åren har vi verkligen mätt upp mot alla regler som finns. Men sedan ska vi komma ihåg att det var olika regelverk. Men det här är en väldigt viktig fråga för oss och en jätteviktig utmaning - vi ska alltid vid varje givet tillfälle följa de regler som finns. Men det här visar att vi gjort det från 2016 och framåt.

Falck menar vidare att han inte kan kommentera punkt 1,7 i utredningen, det vill säga att advokatfirman bedömer att mycket talar för att samma agent ofta företräder spelare och föreningen i olika sammanhang. I det fallet kan det råda en intressekonflikt för agenten mellan spelaren och klubben.

- Jag kan inte uttala mig om det. Jag har aldrig själv kontakt med agenterna eller vet fördelarna eller nackdelarna med att använda samma. Det måste den sportsliga ledningen ta ansvar för, vilket agenter vi använder - eller inte använder.

Falck vill vidare inte kommentera eventuella brister i den omtalade "Bahoui-affären" 2015.

- Det har inte kommit fram någon form av djupare kritik i den. Det är det som står i summeringen och som förbättringsförslag, men jag kan inte kommentera detaljer i den för det kan jag inte. Det är Björn (Wesström, klubbdirektör och vd i AIK) i första hand.

Björn Wesström, som numera är klubbdirektör och vd i AIK, var mellan 2013 och våren 2019 sportchef i AIK innan han bytte roll i klubben. Falck kommenterar Wesströms roll i bristerna, som funnits i transferarbetet genom åren, så här:

- Jag håller med om att vi har ett antal förbättringsområden, som Delphi skriver, som framför allt styrelsen ska bevaka att vi klarar av att förbättra, säger han och fortsätter:

- Björn har varit aktiv i över 20 år i klubben, men under hans tid som sportchef får han ju faktiskt ingen direkt kritik, för de senaste fem åren visar sig vara rätt så bra.



Jag frågade hur du ser på Björns roll och du säger att han inte får någon direkt kritik för att de senaste fem åren har varit bra, men han anställdes ju som sportchef 2013.

- Björn, liksom alla inom styrelsen och organisationen, har all anledning att ta till sig det här för att se till att det här blir bra framöver. Jag kan inte kommentera om det finns någonting kring hans första två, tre år som sportchef. Jag kan inte det i detalj. Det måste han kommentera själv.

Men han har varit en väldigt central person inom klubbens köp- och säljarbete en väldigt lång tid och under en stor del av det rapporten tar in. Tycker du att han kan sitta kvar som klubbdirektör eller är det något som påverkar hans roll i dag?

- Styrelsen har fullt förtroende för Björn Wesström som vd och klubbdirektör. Det är vad jag kan kommentera.

Ligger något ansvar på Björn kring kritiken ni får?



- Det ligger ansvar på mig och på Björn att verkställa förbättringsområdena.

Vad tycker han?

- Vad han har sagt till mig är i princip samma sak som jag säger till dig nu. Det är att vi har ett antal förbättringsområden, men också att det inte finns något brottsligt gjort och de senaste fem åren har vi mätt upp rätt så bra.

Vem ska kritiken riktas mot under de åren som det varit lite sämre? Alltså äldre än fem år?

- Jag har varit aktiv i tre år, så jag vet inte exakt namnen, men det är de som skrivit under kontrakt på den tiden. Det är framför allt före detta vd:ar som jag tänker på, som skrivit under de kontrakten. Jag vet att flertalet är intervjuade av Delphi. Men det är de personerna jag tänker på, före detta vd:ar men också sportchefer.

AIK har endast publicerat delar av rapporten, punkt 1 och 6, men inte övriga punkter, det vill säga 2, 3, 4 och 5. Falck menar att det är med anledning av att det rör information som inte får gå ut till allmänheten.

- Det är av flera olika skäl, dels är det affärshemligheter, dels är det personuppgifter och dels är det sekretessavtal som är till grund till varför vi inte presenterar det. Det är summeringen och förbättringspotentialen vi redovisar, men vi kan inte bryta affärshemligheter, presentera personuppgifter och vi kan inte bryta sekretessavtal i affärerna. Det går inte, säger Falck.

Rollfördelningen - AIK kontra advokatfirman. Hur funkar ett sådant arbete?

- Det var vi i styrelsen som tog initiativet och det är vi som får betala dem, men trots det har de arbetat helt självständigt och plockat ut de tio mest intressanta spelarövergångarna. De har jobbat helt självständigt.

Hur kom ni fram till Delphi?

- Det är en känd auktoriserad byrå med skickliga jurister.

Vad är nästa steg i arbetet?

- Vi ska givetvis verkställa de här förslagen och det är ytterst Björns ansvar att göra.