AIK-ordförandens kritik inför bolagsstämman: ”Det är tondövt”

På AIK FF:s årsmöte nyligen beslutade medlemmarna i föreningen om en spegling av styrelsen i föreningen och i aktiebolaget. Det vill säga: Medlemmarna gav tummen upp till en motion som innebär att samma personer som sitter i AIK FF:s styrelse ska sitta i aktiebolagets styrelse.

Medlemmarna ratade också valberedningens förslag om att rösta in elva personer i styrelsen. I stället gick man på medlemmen Simon Strands förslag på åtta medlemmar plus en ordförande. I slutändandan ledde det till att Faje Gani och Per Bystedt ratades.

Men trots medlemsbeslutet i ryggen har nomineringskommittén (bortsett från Niklas Strömstedt som reserverat sig) i aktiebolaget valt att nominera en annan styrelse än den medlemmarna vill se. I deras förslag återfinns både Bystedt och Gani, vilket skulle innebära att om det, mot förmodan, röstas igenom, gör att det återigen blir två olika styrelser vilket var fallet även i fjol.

Fotbollsföreningens nytillträdde ordförande Robert Falck är kritisk till nomineringskommittén.

- Det tycker jag är lite tondövt, säger han till Fotbollskanalen, inför stämman som äger rum under torsdagskvällen.

Han fortsätter:

- De (NK) vet mycket väl vad medlemmarna röstade på under årsmötet för drygt en vecka sedan och de vet mycket väl att de är bundna av det. Sedan kan jag ha en uppfattning att minoritetsaktieägarna ska ha inflytande och det ska vi titta på under året.

Att nomineringskommitténs förslag skulle röstas igenom är dock högst osannolikt då Joen Averstad, som sitter på den ”gyllene aktien” (52 procent av rösterna, på fullmakt från FF) kommer att rösta på FF:s förslag på samma styrelse.

Falck är säker på att nomineringskommitténs förslag inte kommer vinna omröstningen.

- Det kommer inte att hända. Medlemmarnas beslut på årsstämman är alltid medlemmars beslut, oavsett vad det lagts fram för andra förslag.

Tror du att det här kommer att påverka relationen mellan FF och AB, valberedning och nomineringskommitté?

- Det hoppas jag inte, vi har inte ens valt nomineringskommitté till nästa år. Jag är inte alls säker på att det blir samma

Gustaf Eriksson i nomineringskommittén är kritisk och han säger till DN att det är negativt för klubben att Per Bystedt, som är minoritetsaktieägare i bolaget, med största sannolikhet lämnas utan plats.

- Det är naturligtvis en väldigt negativ signal, speciellt på det sätt som det görs på. Minoritetsaktieägarna har ju tidigare uppmuntrat till att spegla styrelser då vi har haft någon representant för minoritetsaktieägarna och haft insyn och det har funnits ett samförstånd.

- Det har pumpats in nästan 130 miljoner kronor ifrån minoritetsägarna som vid flertalet tillfällen räddat klubbens existens, den dörren stängs ju lite nu. Det blir svårt att först stänga ute någon på ett ganska tråkigt sätt och sedan komma med mössan i hand och vilja ha nya pengar.

AB är ett börsnoterat dotterbolag till FF och i bolaget finns AIK:s elitverksamhet.