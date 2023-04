AIK överkört i hemmapremiären - föll stort mot Norrköping

Det blev en något kantad avrundning på påskhelgen för AIK:s del. Under annandagen tog man emot IFK Norrköping hemma på Friends arena och blev i stunder utspelat av gästerna. Matchen slutade i en 0-3-förlust för de svartgula.

- Ska jag vara helt ärligt är det parodifotboll just nu. Vi kommer inte in i matchen någonting, och de kommer i våg efter våg. De stänger oss i uppspelen och det är lite samma som mot Halmstad - vi vinner inga dueller, sa AIK-kaptenen Alexander Milosevic till Discovery+ i paus.

AIK, som var på jakt efter revansch efter premiärförlusten mot Halmstad, fick den här gången klara sig utan den skadade anfallsstjärnan John Guidetti. I dag var han en av de 32 178 åskådarna på plats.

ANNONS

Den första halvleken var intensiv och bortalaget hade minst sagt fart under fötterna, föranledda av högerspringaren Victor Lind.

Och i den åttonde minuten var det nära. Unge Lind visade prov på sina snabba fötter, för att sedan vika in från högerkanten och avlossa ett vänsterskott som tvingade Kristoffer Nordfeldt till en räddning.

I den 30:e minuten kom sedan matchens första mål. Christoffer ”Totte” Nyman höll sig påpassligt framme på ett inspel från vänsterkanten och kunde lägga in 1-0 för ”Peking”.

Tio minuter senare var det dags för nästa mål. Norrköping fick en frispark till vänster på offensiv planhalva. Bollen lyftes in till Anton Eriksson som petade in den framför mål där Arnor Traustason fanns - och han kunde raka in 2-0.

Hemmasupportrarna var märkbart irriterade i samband med det andra målet. De busvisslade och skanderade ”vi vill se AIK”. När halvtidsvisslan ljöd gick en visselorkan från publiken.

ANNONS

Till den andra halvleken gjorde AIK:s huvudtränare Andreas Brännström ett byte. Ut klev Jimmy Durmaz och in kom i stället Omar Faraj.

Brännström var inte nöjd i halvtid:

- Det ska nog inte nämnas. Det är en riktigt svag första halvlek. Framför allt äter de upp oss fysiskt från början och där kan man ändå vara… där ska vi kunna vara 50-50. Inte ens nära bra, sa han till Discovery+ i paus.

Med drygt 20 minuter kvar att spela var det inte långt ifrån att Nyman fick sätta sitt andra för dagen. Han tog sig in i straffområdet och kom till ett avslut som gick tätt utanför Nordfeldts vänstra stolpe.

Det tredje målet kom till slut. Arnor Sigurdsson fick en chans i straffområdet - och sumpade den inte. Han noterades för 3-0. Han blev framspelad av Kristoffer Khazeni. Efteråt var den isländske stjärnan nöjd.

ANNONS

- Vi börjar från minut ett. Vi jobbar för varandra och vinner duellerna. Sedan visar vi vår kvalitet, vi håller i bollen ganska bra. Vi har bra möjligheter och vi gör tre mål. Fantastiskt, säger Arnor Sigurdsson i Discovery+.

IFK Norrköping-tränaren Glen Riddersholm:

- Det handlar inte om mig. Vi är på gång med en process i IFK Norrköping och det var ett bra steg i dag. Inför den här säsongen har vi pratat mycket om att hitta stabilitet och spela jämna matcher. I dag pratade vi om att vinna på bortaplan och mot ett stort lag. I dag tycker jag att det var välförtjänt. Jag är nöjd med dagen, säger han i Discovery+.

Strax efter fullträffen började arenan tömmas. Publiken verkade ha tröttnat och tappat hoppet och tog sig upp från sina sittplatser och vandrade mot utgångarna.

AIK kunde inte hämta upp 0-3-underläget.

ANNONS

- Det är ganska många saker som är dåliga. Det är inget snack om att 3-0 är rättvist, säger Andreas Brännström till Discovery+ i paus.

Nu väntar ett derby mot Hammarby i nästa omgång. Norrköping får besök av Värnamo.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt - Milosevic, Papagiannopoulos, Haliti - Modesto, Hussein, J. Durmaz, Magashy, Otieno - Fesshaie, Fischer.

IFK Norrköping: Jansson - Eid, Lund, Eriksson, Baggesen - Ceesay, Traustason - Lind, Hammershøy-Mistrati, Sigurdsson - Nyman.