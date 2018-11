AIK-profilen slipper helst hjälp från IFK: "Blir gladare om vi får avgöra själva"

Seger mot Gif Sundsvall under söndagen och AIK är svenska mästare på herrsidan 2018. Inför den möjliga guldmatchen på ett kokande Friends Arena eftersöker mittbacken Per Karlsson balans.

- Vi vill så gärna avgöra inför våra hemmasupportrar, på vår arena, men man får bromsa sig själv lite och tänka: "Vinner vi inte så har vi en match till på oss", säger AIK-profilen.

32-åringen var med och vann SM-guld med AIK 2009 och han menar att drivet för att nå ett till är större nu än tidigare år.

- Jag skulle säga att drivet är större nu jämfört med tidigare, för det har gått så många år utan att vi har vunnit någon titel. Det här guldet skulle på många sätt representera alla de här åren efter 2009. Drivet är enormt. Jag vill det här mer nu.

- Vad jag förstått så är det inte så många AIK-spelare som har två guld, i alla fall på senare år. Det hade varit fint.

Enligt Stefan Mellerborg, pressansvarig och AIK:s egen faktaguru, är det bara Krister Nordin och Thomas Lagerlöf som har vunnit två SM-guld med klubben i modern tid.

AIK skulle kunna bli mästare redan innan avspark (17.30) mot Sundsvall, men då måste konkurrenten IFK Norrköping förlora mot Örebro (den matchen startar 15.00).

- Det vi har sagt sedan AIK mot Norrköping-guldstriden började ta fart i media är att vi ska räkna med att de vinner sina matcher. Jag personligen känner att jag skulle bli gladare om vi får avgöra själva. Det hade varit fint att få vinna och inte bli mästare i någon slags kavaj. Så gärna vinna för min del. Det är ju trots allt att spela och göra mål som vi håller på med. Jag vill gärna vinna det på planen.

Hur skulle det vara att få fira guldet med supportrarna efter den här matchen?

- Jag vet ju ungefär vilka scener som skulle utspela sig om det blir som 2009. Jag tror att alla kommer släppa lös och få ut de känslorna som suttit inne väldigt mycket. Det finns den där ångesten att prestera hela tiden och när vi väl är klara med det så tror jag känslorna kommer släppas lös.

Är "Nisse" med och lyfter bucklan om ni vinner?

- Det hoppas jag. För han är en del av det här laget, även om han vill ta lite avstånd.

Nils-Eric Johansson är AIK:s tidigare lagkapten, som tvingades lägga skorna på hyllan inför den här säsongen på grund av ett förvärrat hjärtfel.

- "Nisse" har, även om han har varit med begränsat i år, en stor del i den här upplagan. Då menar jag inte bara 2018 utan egentligen under en lång period men kanske särskilt sedan Rikard (Norling, tränare) kom in, säger Per Karlsson.

Karlsson kom Johansson nära under tiden i AIK och har berörts av det som hänt med sin vän.

- Till en början tog jag det rätt hårt. Det var känslosamt. Jag vet själv att om jag hade fått avsluta min karriär så abrupt så hade jag varit väldigt ledsen. Jag vill "Nisse" så gott. Han har lagt ner sin själ i det här. Han har verkligen slitit och det syns inte alltid. Det "fulas" lite, vilket inte alltid syns utåt men han har verkligen lagt ner sin själ i det här.

Känns det orättvist att han inte fått vara med och uppleva det här året på samma sätt som ni i laget?

- Ja, det har ändå varit ett år som man kommer att minnas. Det hade gjort det ännu lite bättre med "Nisse", avslutar Karlsson.