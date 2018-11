AIK-reserven kan få chansen att bli guldhjälte: "Tacksam om jag får spela"

Inför den här säsongen värvade AIK in Budimir Janosevic från Brommapojkarna. Den serbiske keepern har spelat sju allsvenska matcher under året, vilket han gjorde under en period då förstemålvakten Oscar Linnér var skadad. Mot Sundsvall på söndag, den möjliga guldmatchen för AIK, kan 29-åringen få chansen igen.

Linnér har ljumskproblem och det är inte säkert att han kommer till spel.

- Jag vet inte. Jag är redo. De har sagt till mig att jag ska vara beredd på allt. Jag har många matcher bakom mig och många tuffa matcher bakom mig så det är inga problem om jag skulle spela. Om jag behöver göra jobbet så gör jag det, säger Janosevic.

Ni kan säkra SM-guldet i den här matchen, hur ser du på det?

- Jag hoppas att det blir så. Det kommer bli fantastiskt. Det är en fin möjlighet för mig om jag får spela. Då kommer jag göra allt för att vi ska säkra guldet. Jag är bara tacksam om jag får chansen att spela.

Hur var känslan efter segern mot Östersund i går?

- Ouff… Bara tänk dig, först kvitterade vi mot Malmö i 96:e minuten och sen fick vi vinna mot Östersund efter ett rött kort i inledningen. Vi trodde på seger ändå och det kändes som att vi var med i filmen ”300”, som att vi var spartaner. Det var som att allt var emot oss och vi krigade på som i den filmen. Vi slogs mot alla och vann. Det gav väldigt mycket adrenalin och positiv energi.

Redan nu är fler än 40 000 biljetter sålda till drabbningen mot Sundsvall på Friends Arena.

- Det kommer bli fantastiskt. Vi har fått ett helt galet stöd den här säsongen och supportrarna är en väldigt viktig del av oss och det här året.

Hur ser du på din situation överlag i AIK?

- Jag kom hit från BP och var skadad. Och AIK har en ung målvakt som de kanske ser som en möjlig försäljning i framtiden, så det är normalt att min roll blivit som den blivit. Jag accepterar den.

När Oscar säljs, om det händer, är du redo att ta över då?

- Ja, då är jag redo. Den här säsongen har varit en bra förberedelse på ett möjligt nästa steg, när jag blir AIK:s förstemålvakt. Det är först och främst en stor ära att få tillhöra AIK, men det innebär också ett stort ansvar. Det är stor press på oss och alla detaljer är viktiga här. Varenda passning är viktig. Jag gillar det.

AIK:s tränare Rikard Norling berättar att Linnér kan vara ett frågetecken långt in mot avspark på söndag.

- Jag vet faktiskt inte just nu (om han kan spela). Att han har trubbel, det är helt klart. Men sen hur stort trubbel, det vet jag inte. Det kommer jag kanske inte veta förrän matchdagen, säger Norling.

Hur blir det om Budimir får stå?

- Det som är positivt är att han har stått tidigare och egentligen förtjänade han inte ur ett prestationsmässigt perspektiv att bli petad, säger Norling.