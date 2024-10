AIK sätter press på Djurgården - slog Elfsborg

IF Elfsborg

Under söndagen tog den allsvenska tabelltrean AIK emot åttan Elfsborg på Strawberry Arena.

AIK fick klara sig utan avstängde Alexander Milosevic och skadade Alexander Milosevic, vilket gjorde att Thomas Isherwood bildade mittlås med Benjamin Tiedemann Hansen.

Elfsborg saknade i sin tur spelare som Besfort Zeneli och Johan Larsson på grund av känningar.

Redan efter en minut tog hemmalaget ledningen. AIK ordnade en frispark högt upp i planen och den slog Onni Valakari in i straffområdet, där Ioannis Pittas skallade in 1-0 från nära håll.

Därmed gjorde forwarden sitt första mål sedan omgång 21 och matchen mot Värnamo den 31 augusti.

- Det ger en extra boost och självförtroende för mig. Nu har jag gjort mål och fått tillbaka mitt självförtroende, kommenterade Pittas för Max i paus.

AIK skapade flera farligheter under den första halvleken. Exempelvis hotade Anton Salétros via ett skott i den tolfte minuten och Bersant Celina försökte chippa in 2-0 en stund senare. Båda gångerna räddade Elfsborgs målvakt Isak Pettersson.

Gästernas bästa möjlighet innan paus skapades i den 28:e minuten. Då spelade man sig igenom AIK:s försvar och in i straffområdet, där Ahmed Qasem gick på skott. Men Kristoffer Nordfeldt i hemmamålet räddade till hörna.

Elfsborgs mittbackskugge Sebastian Holmén var besviken när han intervjuades i Max sändning i paus:

- Vi försvarade oss alldeles för dåligt, och första 15-20 minuterna var alldeles för dåliga. De vann duellerna och kom förbi oss alldeles för enkelt. Sen jobbade vi oss in i matchen.

- Vi vet att AIK är starka på fasta situationer och därför svider det lite extra när de fick göra så efter en minut. Det är för dåligt, sa Holmén.

Tidigt in i den andra halvleken var AIK nära att öka på till 2-0. Efter 47 minuter hamnade bollen hos Lamine Fanne Dabo inne i boxen, men hans avslut täcktes bort av en Elfsborg-spelare.

Sedan var Elfsborg inte långt ifrån att kvittera. I den 55:e minuten slarvade Bersant Celina bort bollen på egen planhalva, vilket ledde fram till ett farligt skottläge för Arber Zeneli. Hans avslut gick dock utanför bortre stolpen.

I den 68:e minuten gjorde AIK 2-0. Hemmalaget slog in bollen i straffområdet efter att en hörna rensats undan, varpå Dino Besirovic klippte till på halvvolley i den bortre delen av straffområdet. Han fick se sitt skott gå in i bortre krysset.

Elfsborg reducerade till 2-1 i en 82:a minuten, på en straff efter att inhopparen Eggert Aron Gudmundsson fällts. Simon Hedlund placerade in bollen i nät.

AIK vann med 2-1. Mittfältskugge Anton Salétros avslöjade efter slutsignalen att det var osäkert om han skulle komma till spel mot Elfsborg.

- Jag var på Karlberg (träningsanläggningen) i går för första gången på två veckor. Jag vet inte vad jag fick men jag har aldrig varit så sjuk. Men skönt att kunna vara tillbaka, säger Salétros till Max.

Landslagsmannen beskriver också förvandlingen som skett under tränaren Mikkjal Thomassens ledning:

- Han har varit tydlig från dag ett att antingen är man med på tåget eller så är man inte med. Vi hade ett ärligt samtal när han kom, alla på Karlberg, och pratade igenom vad vi vill vara. Vi bestämde oss för det. Efter det har vi tagit steg tillsammans. När man gör något tillsammans, då kan det vända fort

"Gnaget" har nu fyra poäng ner till fyran Djurgården inför rivalens möte med Västerås under måndagen. Klarar de svartgula av att hålla i tredjeplatsen under de två sista omgångarna säkrar man Europa Conference League-kval till nästa år.

Elfsborgs lilla hopp om att nå en Europa-

plats är nu helt borta. Laget har tio poäng upp till trean AIK.

AIK:s lag: Kristoffer Nordfeldt - Mads Thychosen, Benjamin Tiedemann Hansen, Thomas Poppler Isherwood, Eskil Edh - Dino Besirovic (Ahmad Faqa 76), Bersant Celina, Lamine Fanne Dabo, Anton Salétros (Stenley Wilson 90) - Onni Valakari, Ioannis Pittas (John Guidetti 86)

Elfsborgs lag: Isak Pettersson - Sebastian Holmén, Gustav Henriksson (Andri Baldursson 75), Buhari Ibrahim - Simon Hedlund, Timothy Ouma, Michael Baidoo (Eggert Aron Gudmundsson 75), Niklas Hult (Rami Kaib 66) - Ahmed Qasem, Emil Holten (Emil Holten 82), Arber Zeneli (Gottfrid Rapp 75)

