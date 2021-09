AIK skaffar samarbetsklubbar - lånar ut talanger

Samarbetet gäller på herrsidan och betyder bland annat att flera spelare kommer att bli utlånade från AIK till de tre berörda klubbarna. Vasalund, till vardags i superettan, kommer att låna in Tom Strannegård samt Abdi Hakim Ali.

Sollentuna, för närvarande på en åttondeplats i Ettan Norra kommer att ha tillgång till Joshua Sivertsen under hösten. Sandviken, som spelar i samma serie, kommer att låna in AIK:s vänsterback Rasmus Bonde under återstående del av säsongen.

AIK hade under tidigt 00-tal ett liknande samarbete med Väsby, där främst unga spelare fick möjlighet till speltid.

- Den här typen av samarbeten är viktiga för oss i det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet kring spelares utveckling och möjligheter till att säkerställa speltid på seniornivå, säger sportchef Henrik Jurelius.

AIK toppar allsvenskan efter 17 omgångar, två poäng före Djurgården.