AIK-stjärnan: "Aldrig känt mig så här bra i Sverige"

SOLNA. Chinedu Obasi har styr på fysiken. Och tror på snar islossning både för honom själv och hela AIK. - Allt handlar om att komma in i ett flow, säger forwarden till Fotbollskanalen.

Efter att ha missat några matcher under försäsongen har Chinedu Obasi nu hittat rätt rent fysiskt. Forwarden, som tidigare spelat i Bundesliga, har fått vara med från början under en säsong i Sverige och känner att hans kropp ger helt rätt svar och signaler för tillfället.

- Det känns bra. Det är alltid svårt när man byter från gräs till konstgräs, men då får man försöka anpassa sig till det. Fysiskt känns det bra för egen del och för oss som lag handlar det bara om att vi ska lyckas bryta isen och få in några bollar. Då kommer allt börja fungera som vi vill, säger Obasi.

Hur nära är du toppformen?

- Det är en svår fråga att svara på. Jag känner mig bra. Jag känner mig riktigt bra. Så här bra har jag aldrig känt mig under min tid i Sverige. Jag har fått en försäsong och så vidare.

- För mig handlar det om att sätta laget främst. Jag vill kämpa för laget och hjälpa laget. Om det handlar om att jag måste falla tillbaka och försvara så gör jag det.

Obasi letar, precis som hela AIK, efter sitt första allsvenska mål. Men efter 0-0-matcherna mot Östersund och Norrköping utstrålar han ändå ett stort självförtroende i sitt sätt att prata om "torkan".

- Jag vet att det ibland är så att motståndarförsvarare planerar för att specifikt stänga ner mig, eller att jag inte ska få vända upp med boll och så vidare. Så ibland väntar jag bara på det där ögonblicket. När de tappar fokus för en sekund kan det ögonblicket uppstå. Det hände nästan mot Norrköping, tyvärr var den där killen (Lars Krogh Gerson) tvungen att stå i vägen (på mållinjen). Det hände nästan mot Östersund. Det är bara en fas. Jag har varit i det här läget några gånger. Det viktigaste är att hålla sig lugn i huvudet. Jag låter det inte påverka mig.

AIK har alltså inlett allsvenskan med två raka kryss, men den nigerianske forwarden är lugn kring situationen.

- Just nu letar vi bara efter det där målet. Det kanske känns lite som ett läge där man borde tänka: ”Vad är det som händer?” och ”Blablabla”, men man måste komma ihåg att vi bara har spelat två matcher. Jag är inte orolig.

Obasi menar att AIK visat styrka i lägen där spelet inte stämt till fullo, att man då kunnat kämpat hårt som lag. Han säger sig se fram emot söndagens möte med Sirius på hemmaplan.

- När vi får den där trepoängaren kommer vi kunna slappna av lite mer och uttrycka oss mer på planen. När allt klickar kommer det se väldigt bra ut.

- Det kommer bli grymt när vi gör vårt första mål på Friends, inför våra supportrar, och tar vår första trepoängare. Det kommer bli roligt att få fira det tillsammans med supportrarna, för de har varit fantastiska.

För veteranen är det bara små detaljer som saknas i lagets spel.

- Allt handlar om att komma in i ett flow, när man kommer in i det så är man inne i det. Får vi tre poäng nu så blir det en stor lättnad för alla. Det handlar inte bara om att jag behöver göra mål och så vidare, säger Obasi.

AIK-Sirius under söndagen har avspark klockan 15.00. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.