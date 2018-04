AIK-stjärnan med i premiären trots allt - "tryckfel" i första uttagningen

AIK:s prestigeförvärv Tarik Elyounoussi har under försäsongen och i svenska cupen startat i flera matcher för AIK och förväntades av många spela från start i dagens allsvenska premiär mot Dalkurd på Friends Arena. Men när klubben under måndagen presenterade dagens matchtrupp, så fanns inte norrmannen med i 18-mannatruppen.

Lite mer än en timme senare meddelade klubben att Elyounoussi trots allt är med i truppen ändå, då klubben missade att ta med honom i den första trupputtagningen på hemsidan.

"Truppen uppdaterad med Tarik Elyounoussi. Vi ber om ursäkt för tidigare tryckfel", skriver klubben på Twitter.

Anfallskollegorna Stefan Silva, Denni Avdic, Nicolas Stefanelli och Henok Goitom finns också med i matchtruppen.

Fotbollskanalen har sökt AIK:s sportchef Björn Wesström.

AIK ställs klockan 15.00 mot Dalkurd på Friends Arena. Matchen sänds i C More Fotboll, i Sportkanalen och streamat på C More.