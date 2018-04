AIK-stjärnan missar premiären - utanför matchtruppen

AIK:s prestigeförvärv Tarik Elyounoussi har under försäsongen och i svenska cupen startat i flera matcher för AIK och förväntades av många spela från start i dagens allsvenska premiär mot Dalkurd på Friends Arena. Men när klubben under måndagen presenterade dagens matchtrupp, så fanns inte norrmannen med i 18-mannatruppen.

Det är ännu oklart varför han inte finns med i truppen.

Däremot finns anfallskollegorna Stefan Silva, Denni Avdic, Nicolas Stefanelli och Henok Goitom med i truppen.

Fotbollskanalen har sökt AIK:s sportchef Björn Wesström.

AIK ställs klockan 15.00 mot Dalkurd på Friends Arena. Matchen sänds i C More Fotboll, i Sportkanalen och streamat på C More.