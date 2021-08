AIK-stjärnan: "Vi är nog inte stora guldfavoriter och det har jag all respekt för"

Ett sent avgörande gjorde att AIK kunde bärga tre poäng borta mot Sirius under måndagen, och efter matchen tryckte Gnagets tränare Bartosz Grzelak att den interna tron på egna laget har växt i takt med resultaten som man gjort den här säsongen. Nu ligger AIK trea i allsvenskan och har tre poäng upp till ettan Djurgården med en halv säsong kvar att spela.

- Vårt självförtroende har växt under säsongen och vi själva bygger förväntningar på oss. Det var inte så många som tippade oss där vi är nu innan säsongen. Det är klart att det känns positivt, säger Grzelak.

Nyckelspelaren Sebastian Larsson är enig med sin tränare om att man tagit kliv vad gäller självförtroende sedan starten av säsongen.

- Med all rätt, säkert, var vi inte så högt tippade. Vi kom ju från den säsongen vi hade i fjol och då är det bara att acceptera läget och jobba hårt. Hittills har det varit en bättre säsong men det har bara gått halva så det är inte så mycket att jubla över än, säger Larsson.

- Poängskörden (hittills) måste vi vara nöjda med. Någonstans smyger vi med. Sen är vi nog inte stora favoriter (till SM-guldet) i mångas ögon, och det har jag all respekt för. Men vi krigar så gott vi kan.

Mittbacken Alexander Milosevic:

- På ett eller annat sätt så känns det som att när jag spelar i AIK så trillar poäng bara in på något sätt. Ibland kanske det inte ser så vackert ut men poängen kommer ändå in. Det är klart att jag alltid hoppas att vi ska vinna och vi kommer gå för det hela vägen men man får inte glömma var vi hamnade förra säsongen. Just nu ser det bra ut men vi måste fortsätta vara ödmjuka. Vi måste utveckla vårt spel och alla måste ta fler kliv.

Varken Larsson och Milosevic gör någon hemlighet av att AIK hade velat prestera bättre än vad man gjorde mot Sirius, men de tre poängen stärker laget ytterligare.

- En klassisk skitmatch som man får med sig tre poäng från. Det är väldigt viktigt, säger Larsson.

- Nu när vi vann ska vi vara ganska nöjda. Då kan vi ticka av en skitmatch. Det kommer definitivt inte vara sista matchen av den här typen. Vill vi ha något annat göra med topplaceringarna måste man vinna de här matcherna. Vi kommer få kriga i fler matcher.

Larsson utvecklar:

- Det var ingen stor match av oss, speciellt första halvlek. Det kändes väldigt mycket likt förra året när vi var här. Vi blev frustrerade och vi kom inte riktigt till i press. Sen om man zoomar ut lite så är det ju så att de inte skapade någonting. Men frustrationen blir ganska stor och vi kände att vi borde göra det bättre. Det är två matcher i rad här det blivit så. Något gör de väldigt bra för att störa oss.

- Sen gjorde vi det bättre i andra halvlek och någonstans… vill man försöka smyga med (i toppen) så var inte det här sista matchen i år som kommer se ut så här. Men man måste vinna de här matcherna. Vi ville komma högre upp i planen och vinna mycket mer boll. Vi gjorde det ett antal gånger i andra halvlek men inte i första halvlek. Men vi höll tätt och är starka bakåt. Då har man chansen.

Milosevic:

- Skönt med tre poäng. Vi vet att Sirius är ett bra lag på hemmaplan. Vi gjorde det bra och höll oss till den taktiska planen. Vi fullföljde den. Vi var otroligt disciplinerade och sen kom två inhoppare in och gjorde en assist och ett mål. En bra dag.

Hade Sirius behövt bli så bollförande som de blev?

- De bygger med ganska många, de spelar ganska likt Kalmar, och Yukiya Sugita måste vara en av seriens bästa konstgrässpelare. Men vi vill vara lite mer framåtlutade. Vi måste bli lite bättre på att vinna bollar och veta när vi ska gå fram, och när vi ska hålla lite i bollen. Vi får titta på det och reda ut. Men i andra halvlek gjorde vi en ganska bra insats. Vi vågade hålla i bollen och byta kant. Lite bättre inlägg och lite bättre matchvinnare så skulle vi kanske avgjort lite tidigare.

- Vill man vara med uppe i toppen är det väl en sådan här match man måste ta poängen i. Sen spelar det ibland inte så stor roll hur det ser ut. I slutet av säsongen handlar det inte om hur snyggt man spelat.