AIK-supportrarnas svar på polisens förbud: en "flagga"

Det var under fredagen som det stod det klart att polisen valt att förbjuda flaggor större än en meter på någon sida i samband med AIK:s hemmamatch mot AFC Eskilstuna i allsvenskan. Så kallade OH-flaggor (over head-flaggor, som kan täcka stora ytor av en läktarsektion), var till exempel inte tillåtna att ta in på Friends Arena under lördagen. Med ett undantag: så länge flaggorna skulle användas i ett tifo-arrangemang var de okej att ta med sig in på läktaren.

- Allt tifo-material är okej att ta med in. Material som uppenbart förknippas med pyroteknikanvändning får inte tas med in, sa AIK:s säkerhetschef Henrik Koch till Fotbollskanalen under fredagen.

Polisen vill få bort de skynken som som supportrar gömmer och maskerar/avmaskerar sig under i anslutning till antändning av pyroteknik. Frågan landar alltså i vad för tygstycken som ska räknas som "tifo-material" eller inte.

AIK:s supporterföreningar och Svenska Fotbollssupporterunionen har riktat skarp kritik mot polisens agerande och inför avspark mot AFC valde svartgula supportrar att svara på flaggförbudet. På Norra Stå vecklades det ut ett större tygstycke med ordet "FLAGGA" på. En tydlig passning till polisen.

Precis innan avspark antändes också en rad pyrotekniska pjäser.