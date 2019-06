AIK-talang kan få göra i sitt första 08-derby: "Är från Stockholm, blåa linjen - sådana här matcher man vill spela"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

AIK:s mittfältstalang Bilal Hussein, 19, gjorde endast ett inhopp under 2018 i allsvenskan, men har i stället under inledningen av den här säsongen fått mer förtroende och har nu tre raka matcher från start i allsvenskan. 19-åringen menar att han redan i fjol var redo för att få speltid, men att han nu ser det som ett "läroår".

- Jag tycker att det var ett bra läroår, men jag kände också att jag var redo om något skulle hända, men nu har jag fått spela mer än förra året, säger mittfältaren.

Hussein är glad över förtroendet att han fått och berättar att det hittills gått som han hoppades och trodde på inför den här säsongen.

- Ja, det var det här jag trodde på, även om det berodde på mig först att jag skulle visa på träningarna. Sedan fick jag chansen och det känns som att jag tog den, säger han.

Hussein fortsätter:

- Jag har tänkt på att inte gömma mig, då jag vill bidra mer. Jag tycker att det har gått framåt. Jag har haft det i mig, att jag ska bidra och hjälpa laget, samtidigt som de också hjälper mig.

Under söndagseftermiddagen kan han få speltid i sitt första Stockholmsderby. Hussein ser fram emot matchen och berättar att det förstås kommer att bli lite speciellt.

- Jag är från Stockholm, bor vid blåa linjen, det är sådana här matcher man vill spela. Men jag ska vara mig själv, lugn, ödmjuk och spela mitt spel, säger han.

- Jag har tränat på bra i veckan och det är även bra stämning i laget, så jag ser fram emot det. Det är ett derby och man vet aldrig vad man får av det, men det kommer att vara mycket folk, så det ska bli kul, fortsätter han.

Hussein är inte orolig över att det kan bli tuffa dueller på mittfältet i derbyt.

- Jag ska försöka gå in och spela mitt spel, samtidigt som hela laget ska spela vårt spel. Jag vet att det är ett derby med mycket kamp och så, men vi ska försöka göra det till en fotbollsmatch.

AIK:s chefstränare Rikard Norling berömmer talangen, men vill låta det vara osagt om Hussein, även under söndagen, kommer att få spela från start.

- Han har förtjänat att starta och varit väldigt, väldigt duktig. Ur alla perspektiv är det så och sedan får vi se hur vi startar, säger Norling och fortsätter:

- Han skiljer sig lite grann från Sebastian (Larsson) och Adu (Enoch Kofi). Han är ändå bollskicklig, men är lite mer forcerande mot backlinjen, vilket jag tycker att han har bidragit mest med. Han har sedan även bra skott, bra passningsspel in i sista tredjedelen och det är också en fördel.

Matchen börjar klockan 15.00 under söndagen, sändningen 14.30, och visas på C More Fotboll och streamat på cmore.se.