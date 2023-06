AIK-talangens svar efter fina hyllningen: "Jobbet ger resultat"

Inhoppet i 73:e minuten innebar första minuterna i allsvenskan i år för Victor Andersson. Och den 18-årige ytterspringaren levererade direkt. Efter tio minuter innanför linjerna bidrog han till AIK:s 1-1-kvittering mot Kalmar, vilken gav en poäng för ett lag i kris.

- Det var kul. Det är mina första minuter den här säsongen så det var så klart roligt. Men när laget inte vinner är det svårt att glädjas över det, säger Andersson.

Men du bidrog till ett mål i alla fall?

- Ja, det gjorde jag. Det var skönt.

- Det var så klart jätteroligt. Men som jag sa: vi låg under 1-0 och det blev bara 1-1. Jobbet var inte gjort än så jag försökte att inte glädjas för mycket.

På presskonferensen efter matchen hyllades unge Andersson av huvudtränaren Andreas Brännström, som sa:

- Jättekul. Victor är den spelaren hos oss som gått mest framåt sen januari. Då såg han ut som en junior. Man pratar ofta om att unga spelare ska få chansen men nu har han tvingat sig in den sista månaden. Vi (i ledarstaben) har känt att han ger oss ett val, säger Brännström.

Vad är det han har, som du ser det?

- En jäkla fot. Sen är det så att inte ens jag vet vad han ska hitta på, och det säger jag på ett positivt sätt. Han spelar med små marginaler och det passade bra i det här läget att få in lite X-faktor.

Andersson ler när han får höra om Brännströms beröm.

- Jag gör mitt jobb på träningarna och försöker göra mitt bästa för att ta mig in i laget. Jag hade det lite tufft på försäsongen och under början av säsongen men det är bara att köra på hårt och jobba hårt i träning. Som han sa: jag har väl tvingat mig in i laget. Fortsätter jag göra det så kanske jag får fler chanser, säger talangen.

Han tycker att du tagit störst steg av alla sedan januari. Känner du själv att du tagit stora kliv?

- Ja, det skulle jag säga. Det har varit lite svårt med spelsystemet, kanske. Jag har inte varit van vid att spela mittfältare eller wingback så jag har behövt jobba på det. Brännström är en otroligt bra tränare så jag har kunnat finslipa det jag är bra på och jobba ännu mer på det jag inte varit bra på.

Är det svårt att ha tålamod?

- I början var det lite så kanske. Men i slutändan så ger det resultat.

När han beskriver vad han vill bidra med på planen svarar han:

- Jag är bra med bollen, är snabb och har bra avslut.

Andersson förklarar att han, alldeles oavsett insatsen mot Kalmar, känner att han närmat sig att få chansen regelbundet.

- Ja, det skulle jag säga. Jag tycker att jag gjort det bra de senaste två månaderna i träning. Det gäller att fortsätta göra det bra. Sen tar Brännström ut laget.

AIK ligger fortsatt näst sist i allsvenskan.