AIK tror fortsatt på omkörning av MFF: "Hade varit svårare om vi spelat i La Liga"

SOLNA. Sex poäng upp till Malmö FF. Men AIK-lägret tror fortsatt på att man kan gå om sin konkurrent. - The race is still on, säger forwarden Chinedu Obasi.

Inför söndagens match mellan AIK och Malmö FF på Friends Arena stod mycket på spel sett till tabellen. AIK hade nämligen sex poäng upp till MFF efter förlusten mot IFK Norrköping i tisdags. Men gapet behåller sin storlek även efter toppmötet. Matchen slutade nämligen 0-0.

- Det är ett gap, definitivt. Men det är inte tre matcher kvar. Vi känner att om vi jobbar på och börjar göra mål, och kanske får lite mer marginaler med oss, så är det definitivt möjligt att gå ikapp. Sen är Malmö starkt nog att kanske utnyttja det övertaget till slut ändå, säger AIK:s tränare Rikard Norling.

AIK:s lagkapten Henok Goitom tror även han att de svartgula kan hämta igen det man tappat.

- Vi hade åtta poäng ner till Norrköping förra året och det gick som det gick (Norrköping var nära att gå ikapp). Är det något man vet med allsvenskan så är det att man inte kan veta någonting förrän den sista omgången, säger Goitom och fortsätter:

- Om vi hade spelat i La Liga så hade det varit svårare. För har du åtta poäng upp till Barcelona vet du att ligan är körd. Men nu är det sex poäng upp för oss och så får vi se.

Mittfältaren Sebastian Larsson medger att AIK hade hoppats på fler än en poäng mot Peking och MFF.

- Men situationen är som den är. Nu har vi mer än halva säsongen kvar och det är ju definitivt inte avgjort. Vi ger inte upp, men absolut har de ett försprång, det vet vi om, och det är ett bra lag. Vi har respekt för det. Men det är inte över, säger Larsson.

Forwarden Chinedu Obasi:

- The race is still on! Allt kan hända. Lyckligtvis är det inte som i VM där man går in i ett slutspel och kan åka ut. Vi ska kämpa fram till november. Jag och vi tror fortfarande på det. Hoppet är inte borta.

AIK och MFF har 16 allsvenska matcher kvar att spela i år.