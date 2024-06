AIK utbuat efter ny storförlust: "Jag hade nog sjungit exakt samma sak"

AIK har länge haft sin ramstarka defensiv som ett viktigt signum, vilket SM-guldsäsongen 2018 med endast 16 insläppta mål på 30 matcher blivit en stor symbol för.

Efter 4-1-förlusten mot Häcken har AIK spelat tolv allsvenska matcher i år - och släppt in 27 (!) mål i. Med det är Gnaget tredje sämst i hela serien (endast Norrköping och Kalmar har släppt in fler).

AIK-backen Sotirios Papagiannopoulos var klart besviken över lagets insats mot Häcken. Han tycker att de första två målen var slumpartade - men är påtagligt missnöjd med de två sista.

- Det är många insläppta mål just nu. De här bortamatcherna är under all kritik, säger han och fortsätter:

- Det behövs inte så mycket för att göra mål mot oss just nu. Det är alldeles för enkelt, särskilt med de små detaljerna. Att stänga dem på ett visst sätt, att styra utåt och så vidare. Då blir det ganska mycket mål.

Vad vill du att ni främst ska gnugga på under sommaren?

- Det är ganska mycket grejer, säger Papagiannopoulos med en tung utandning.

- Det finns ingen specifik grej, men det får inte se ut som det har gjort de här sista matcherna på bortaplan.

Häcken-mittfältaren Simon Gustafson menade efter matchen att AIK såg både energilöst och ihåligt ut. Papagiannopoulos håller med.

- Ja. Vi har någorlunda kontroll, men plötsligt ger vi dem lite för mycket tid och så hittar de igenom oss. Då är vi intre tillräckligt aggressiva och det blir en ganska skön och enkel match för dem.

Efter matchen skanderade AIK-klacken ”Vi vill se AIK” mot spelarna. Något som har hänt vid flera tillfällen under våren.

- Det är klart att det inte är det roligaste som vi vet. Men vi får acceptera det. Jag hade nog sjungit exakt samma sak om jag såg de här prestationerna som vi håller på med, säger Papagiannopoulos.

Om du jämför med för ett år sedan, var tycker du att ni står just nu?

- Jag tycker att vi har tagit stora steg. Förra året vid den här tiden kändes det som att ingenting gick vår väg och att ingenting funkade och att vi nästan inte vann alls. Nu känner jag ändå att vi har, vad är det, fem vinster? Men lika många förluster. Vi får helt enkelt jobba ännu hårdare.

AIK-mittfältaren Bersant Celina om lagets defensiv:

- Det har varit matcher där vi har varit väldigt dåliga defensivt. I dag känner jag att vi har lite oflyt vid de två första, men de två andra är för enkelt, säger Celina.

- I början av säsongen tänkte jag att det var lite oflyt. Men nu när det sker så ofta… Jag vet inte vad jag ska säga. Men det är för mycket. Det är inte acceptabelt för en klubb som AIK.

Celina fortsätter med att ge sin syn på kritiken och buropen från supportrarna:

- Vi förtjänar den kritik vi får. Nu måste vi göra om den till något positivt. Det är inte lätt, vi är inte i en lätt situation, men vi är väldigt tacksamma för våra fans. Vi har de bästa fansen. Det är bara att beklaga igen att vi släpper in så många mål.

AIK placerar sig på åttondeplats i tabellen när allsvenskan nu går på sommaruppehåll. Härnäst väntar Kalmar FF på hemmaplan, den 7 juli.