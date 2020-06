AIK:s besked: får 7,5 miljoner av regeringens krispaket

Fotbollskanalen kunde tidigare under onsdagen berätta att klubbarna i allsvenskan och superettan, via intresseorganisationen Svensk Elitfotboll, enats om en modell för hur pengarna från regeringens krispaket för kostnader och uteblivna intäkter under perioden mars-juni ska fördelas. Totalt finns 74 miljoner att dela ut till klubbarna, uppger Sef:s generalsekreterare Mats Enquist, och drygt 65 miljoner av dem går till allsvenska lag.

Olika klubbar kommer få olika mycket pengar, utifrån hur mycket publik man hade under 2019 och storleken på omsättningen 2019. Alla föreningar får dock en basersättning, för att få till en balans.

I snitt ger potten fyra miljoner per klubb i allsvenskan, men nu har AIK kommunicerat vad de ska få i stöd och det är mycket mer än så.

På sin hemsida skriver AIK att 7,5 miljoner kommer trilla in på kontot framöver.

- Vi är glada och tacksamma för dagens besked om tilldelning av stöd. Dock kvarstår behovet av ytterligare stödåtgärder riktade till den publika arenaidrotten så länge som situationen med pandemin råder och verksamheten är tvingad att bedrivas med publikrestriktioner, säger AIK:s finansdirektör Håkan Strandlund till hemsidan.

Totalt uppgår regeringens stödpaket (med anledning av coronakrisen) till idrotten för mars-juni till 500 miljoner kronor. Riksidrottsförbundet har utöver det begärt ytterligare 500 miljoner av regeringen, för att täcka upp kostnader och uteblivna intäkter för perioden juli-september.