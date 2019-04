AIK:s besked: Ylätupa missar Häcken-matchen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

AIK tar i kväll emot BK Häcken på Friends Arena i allsvenskan. I går meddelade chefstränaren Rikard Norling att anfallaren Stefan Silva har en underkroppsskada och missar matchen, samtidigt som det var frågetecken kring om nyförvärvet Saku Ylätupa kunde komma till spel med anledning av att han "inte riktigt är i full träning".

AIK presenterade i dag sin matchtrupp till drabbningen - och då fanns inte Ylätupa, liksom Silva med i den.

Sedan tidigare är även Robert Lundström, Joel Ekstrand och Jesper Nyholm på AIK:s skadelista, samtidigt som nyförvärvet Kolbeinn Sigthorsson ännu inte redo för spel i allsvenskan.

AIK-Häcken har avspark klockan 19.00 under onsdagen. Matchen sänds på C More Live och kan streamas på cmore.se.



Se hela AIK:s matchtrupp i tweeten nedan.