AIK:s Eskil Edh-köp ifrågasätts: "En medelmåttig spelare"

Djurgårdens IF

OLA LIDMARK ERIKSSON:

Värvningarna av medelmåttiga spelare från Eliteserien fortsätter!

Jag måste få fortsätta understryka att jag inte vill såga spelarna per se men detta har blivit lite av en följetong under detta transferfönster. Spelare som kan anses vara "ok" i Eliteserien värvas till allsvenska storlag. Sedan när blev allsvenskan en farmarliga till Eliteserien? Sedan när värvade man spelare från Norge för stora pengar i ambition om att nå Europaspel? En större fråga må vara, men ett ytterligare exempel på denna trend kommer här: Eskil Edh.

Låt oss börja med att titta på en heatmap över defensiva aktioner för att slå fast var han spelat:

Sen en bild för att illustrera hans offensiv. Var har han slagit passningar och vart?

Pilarna med mest intensiv färg är de farligaste och här får man väl säga att det ändå slagits en hel del crossbollar från höger som genererat farligheter. Vi kommer till detta mer alldeles strax när vi tittar på hur han förhåller sig till andra ytterbackar i passningsspelet, men det är i alla fall tydligt att han spelat mer till höger och slagit fler farliga pass där.

Kan man ana att högerfoten gör att han har lättare att få till inläggen när han spelar till höger? Så ska han verkligen gå till vänster?

Spetsar då? Ja, få. Men vi pratar ändå om en "ok" spelare i Eliteserien. Men en hedrande 10:e plats bland ytterbackar när vi pratar lyckade dribblingar är väl värd en 🏆-emoji!

En spider då - och här har jag verkligen tagit i när vi pratar KPI:er för att försöka titta på allt relevant för en wingback. Styrkor?

- Bollsäker: Få bolltapp.

- VBOH: Många vunna bollar på offensiv planhalva och det här är något som verkligen passar AIK:s sätt att spela. Vinna boll och snabbt gå till anfall (i svenska cupen har man oerhört högt xG från 15 sekunder efter bollvinst)

- Tacklingar och brytningar

- Dribblingar: Både antal och procent.

Men för att återknyta till bilden på passningarna och sätta det i relation till andra ytterbackar i Eliteserien så ligger han under snittet i det mesta, inte minst PIB 90 som är pass in till straffområdet per match. Faktum är att man lätt kan räkna dem i bilden - jag får det till nånstans runt 25 - på en hel säsong.

Sen får jag väl då fortsätta tjata. Sa jag att Djurgårdens värvning av (Peter) Therkildsen inte var något man gör om man går för allsvenskt guld så är det samma sak med Edh. Jag utvecklade det resonemanget här: https://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/djurgardens-nyforvarv-ifragasatts-da-tror-man-inte-ens-sjalv-pa-sm-guld/.

Och för att fortsätta med samma resonemang vill jag återigen argumentera för att det var Brice Wembangomo som AIK skulle värvat för två år sedan. Minns denna: https://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/ytterbacken-som-djurgarden-missade-absolut-battre-an-piotr/

Hur ser han ut i dag?

Jo:

Enligt norsk media betalade AIK omkring fem miljoner kronor för Edh.