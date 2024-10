AIK:s första förlust på tio senaste matcherna - tappar i jakten på Europa

AIK gjorde två förändringar i startelvan då Mads Tychosen och Lamine Fanne Dabo var avstängda. Axel Björnström och Dino Besirovic klev in i stället.

I Häcken var Johan Hammar skadad och in kom Even Hovland. Samuel Leach Holm bänkades och in kom Zeidane Inoussa som var avstängd senast. Dessutom bänkades Lars Olden Larsen och in kom Mikkel Rygaard.

I första halvlek var det väldigt mycket felpass och det mesta handlade om kamp och bollvinster.

Det var i princip två chanser som skapades i den första halvleken och det var hemmalaget som gjorde det efter att ha varit aggressiva i försvarsspelet.

Det var Ioannis Pittas som avslutade vid båda chanserna.

Efter fem minuter testade han ett skott strax utanför straffområdet, men Peter Abrahamsson räddade.

Efter 17 minuter tog Onni Valakari bollen av Zeidane Inoussa och spelade fram Pittas som fick ett bra läge och drog iväg ett skott, men Abrahamsson räddade igen.

- Första tio-femton minuterna fick vi inte riktigt tag i dem. De skapade inte några farligheter, men de hade ganska mycket boll. Vi var trygga i försvarsspelet och sista kvarten tog vi över lite mer. Vi blev lite tyngre att möta och skapade några målchanser. Det var en ganska jämn första halvlek, sa AIK:s Alexander Milosevic till Max i halvtid.

Häckens Zeidane Inoussa i samma sändning:

- Helt okej. Vi hade några lägen och vi gav dem några lägen. Det var en ganska öppen match, där båda lagen hade bra lägen för att göra mål.

Efter 52 minuter fick Häcken sin första chans. Simon Gustafson hade bollen till höger utanför AIK:s straffområde lättade in den mot mål. Bollen studsade förbi alla spelare och Kristoffer Nordfeldt blev ställd och fick kasta sig, men räddade.

Fem minuter senare fick Häcken en till chans - och då blev det 1-0.

Mikkel Rygaard lättade snyggt in en frispark en bot utanför AIK:s straffområde. Anton Salétros försvarade svagt, Simon Gustafson löpte bra och blev fri och klippte till på volley, och bollen satt. Gustafson firade sedan med att sträcka ut sina armar mot AIK:s klacksektion, vilket resulterade i en varning. AIK:s Benjamin Tiedemann Hansen reagerade också på det, och var framme hos de firande bortaspelarna.

Efter 62 minuter gjorde högerbacken Julius Lindberg en fin spelvändning över till Inoussa som satte fart in i straffområdet och slog in en passning framför mål där Ali Youssef var så när att hinna fram, men AIK avvärjde.

AIK tog ut Sotirios Papagiannopoulos och satte in John Guidetti, och spelade med två anfallare i jakt efter en kvittering.

Men i stället för 1-1 så blev det 2-0.

Efter 73 minuter var Bersant Celina alldeles för snäll och brydde sig inte om att försöka vinna en duell en bit utanför eget straffområde, Simon Gustafson vann då enkelt nickduellen och bollen hamnade hos Jeremy Agbonifo som tog sig in i straffområdet och passade in till Youssef. Mittbackarna Benjamin Tiedemann Hansen och Alexander Milosevic lyckades inte får tag på Youssef som satte 2-0.

AIK ryckte upp sig och tryckte på i jakt efter en reducering. I den 83 minuten kom chansen. John Gudidetti vände bort Marius Lode inne i straffområdet och drog på ett skott, men Abrahamsson kastade sig och gjorde en benparad.

Matchen slutade 2-0 till Häcken. AIK hade innan nio raka matcher utan förlust. Med fyra omgångar kvar är AIK fyra och har två poäng upp till Djurgården och Hammarby. Häcken är åtta i tabellen.

- Vi kom ut och körde vår fotboll. Vi krigade, sprang för varandra och körde vårt spel. Vi bryr oss inte om hur det har gått för andra lag. Vi kom hit och försökte köra vårt spel, säger målskytten Ali Youssef till Max.

Youssefs mål i dag var hans tionde efter sommaruppehållet.

- Om jag hade spelat från början hade jag lett skytteligan. Han (Nikola Vasic) har tur han som är där uppe. Det känns bra. När jag har startat har jag gjort mål i nästan varje match.

AIK:s lag: Nordfeldt - Milosevic, Papagiannopoulos (Guidetti, IN 66), Tiedemann Hansen - Edh, Besirovic (Andersson, IN 53), Saletros, Celina, Björnström - Pittas, Valakari (Uddenäs, IN 88).

BK Häckens lag: Abrahamsson - Lindberg, Lode, Hovland, Lundqvist - Gustafson, Rygaard, Romeo - Agbonifo (Olden Larsen, IN 84), Youssef (Hristic, IN 88), Inoussa.