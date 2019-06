AIK:s glädje - nästintill skadefritt inför derbyt: "Sigthorsson tillgänglig"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

AIK tar under söndagseftermiddagen emot Hammarby i ett derbymöte på Friends Arena. AIK har under vårsäsongen haft flera spelare med skadeproblem, men till söndagens våravslutning, så är alla spelare tillgängliga - utöver långtidsskadade backarna Joel Ekstrand och Jesper Nyholm, som inte tränade med laget under lördagens träning.

- Ja (alla spelare är uttagningsbara i truppen), bortsett från de som egentligen inte tillhör oss annat än i hjärta och själ sedan tidigare, det vill säga Alex (Alexander Isak) och Alex (Alexander Milosevic), säger AIK:s chefstränare Rikard Norling och syftar på att alla spelare tränade under lördagen på Karlberg, utöver Ekstrand och Nyholm.

Norling meddelar att isländske anfallsförvärvet Kolbeinn Sigthorsson, som hoppade in mot AFC Eskilstuna och sedan varit utanför lagets matchtrupp i fyra raka matcher, åter är tillgänglig för spel i allsvenskan.

Däremot låter han det vara osagt om det blir spel för anfallaren, men anser att det är bra för anfallaren att han blev uttagen i Islands EM-kvaltrupp, då han behöver mer träning, även om Islands förbundskapten Erik Hamrén beskrev uttagningen som en "chansning".

- Han är tillgänglig, säger Norling och fortsätter:

- Jag och Erik (Hamrén) har pratat mycket och Erik har en plan som jag är lätt initierad i och jag tror att det är en fördel med det faktumet att många spelare går på ledighet, medan Kolbeinn behöver träna. Han har inte varit igång med matchning och han mår bara bra av att fortsätta sin aktiva fotbollsträning i en väldigt bra verksamhet, så jag ser det som tuppen upp och en fördel.

Norling berättar även att ytterbacken Robert Lundström, som i fjol skadade korsbandet, är tillgänglig, men mest troligt kommer att vilas ändå.

- Han skulle finnas tillgänglig, men däremot kommer vi nog inte att forcera, men om du frågar honom, så skulle han nog säga att han skulle kunna vara redo. Men det blir ett bra break för honom nu. Även om han kört fullt ut nu ett tag, men inte tillräckligt länge, så blir det här breaket ytterligare en push för honom, säger Norling.

Matchen börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.