AIK:s nyförvärv om flytten: "Det är stort - inte hunnit landa än"

I torsdags blev Felix Michel officiellt klar för AIK. Då skrev mittbacken/mittfältaren på ett kontrakt fram till sommaren 2022 med "Gnaget". Under fredagen gjorde Michel, som är landslagsman för Libanon, sin första träning med laget.

- Det har gått väldigt snabbt. Det har gått en vecka sedan första mötet. Så jag har inte riktigt hunnit landa ordentligt än, så jag vill bara komma igång med mina träningar och komma in i laget. Det är det som är viktigt nu, säger Michel.

Han är glad över att affären nu är i hamn.

- Det är stort. Det är nästa steg för mig, nästa stora steg. Nu kommer jag till en av Sveriges stora klubbar på flera plan, det är en av de största klubbarna i Skandinavien och det är också en av de bästa klubbarna i Skandinavien.

Vad kände du när du fick höra om intresset?

- Att det var jättekul. Sen har jag ju förtjänat det genom hårt arbete och genom att visa vad jag kan.

Om vi ser till resten av den här säsongen - vad hoppas du att du och laget ska få ut?

- För egen del vill jag komma in i allt nu, hitta en skön känsla, och sen vill jag försöka spela så mycket som möjligt. Då måste jag göra väldigt bra i från mig, för det är en helt annan konkurrens här än i till exempel AFC. Det är mina egna mål. Jag har inga specifika så, men jag vill spela så mycket som möjligt och ta en startplats.

- För laget, som är det viktigaste, så är det ju SM-guldet vi strävar efter och så hoppas vi gå så långt som möjligt i Champions League.

Hur känns det att du nu har hamnat i en situation där det finns en möjlighet att vinna SM-guld?

- Det är häftigt. Det är ju lite annorlunda jämfört med AFC. Jag gick ju upp från superettan med AFC förra året, så känslan har jag någonstans varit med om, men ett SM-guld är ju en annan sak. Så det känns riktigt kul.

Vad hoppas du få ut om man ser till hela din kontraktstid?

- Jag hoppas att jag kommer få spela mycket och att jag får ut det jag vet att jag kan, att jag får ut det på rätt sätt. Förhoppningsvis kan jag ta ytterligare ett steg vidare sen, men så långt fram vill jag inte tänka nu. Nu är det viktigaste att göra det bra här. Jag tar en sak i taget.

Vad tror du att du främst kommer bidra med till AIK:s spel?

- Jag är fysiskt stark i duellspelet, jag är ganska tuff, jag är en hårt arbetande spelare och jag är en vinnarskalle. Sen tycker jag att jag har en ganska fin teknik, jag kan driva fram bollen och attackera. Det är väl lite det. Det är den jag är.

Klockan 16.00 under lördagen spelar AIK borta mot Sirius. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.