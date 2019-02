AIK:s ordförande får hård kritik - uppges ha gått emot styrelsebeslut om extrastämma

Eric Ljunggren valdes till ordförande i AIK:s ena styrelse, men i den andra blev Per Bystedt kvar.

AIK-medlemmen Simon Strand - som låg bakom förändringen - har tidigare berättat att det "gnisslat" under 2018.

Nu rapporterar DN att det finns ett missnöje med Ljunggrens agerande under året.

- AIK har ju blivit kidnappad av den styrelse som blev bortröstad, säger en källa till Dagens Nyheter.