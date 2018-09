AIK:s ordförande i första stora intervjun: ”Medvetet hållit en låg profil”

Biblioteksgatan 8, Stockholm. Adressen som AIK bildades på för 127 år sedan. Nu sitter Eric Ljunggren här, på en caféstol. Han har själv valt ut platsen för intervjun och är snabb på att föra husnumret på tal och att kolla av så att jag vet var jag befinner mig. Det har gått ett halvår sedan han klev in i AIK Fotbolls styrelse, men han har fortfarande inte smält årsmötet i Solnahallen.

- Det var en så omvälvande upplevelse och så stort. Det kommer ta mer tid att smälta det… Ja…, säger han och ser rörd ut.

***

När Ljunggren den 12 mars 2018, på klubbens mest välbesökta årsmöte någonsin, valdes till ordförande i AIK Fotbollsförening talades det om ett ”paradigmskifte”. Om ett nytt ledarskap som skulle lyfta de svartgula till högre nivåer och frigöra föreningen från den destruktiva kultur som sades ha kopplat ett grepp om verksamheten.

Ljunggren var en del av ett alternativt styrelseförslag som medlemmen Simon Strand tagit fram i ett försök att få till en förändring i klubben. I en text några veckor innan årsmötet riktade Strand skarp kritik mot den dåvarande styrelsen och valberedningen, och valde sedan att presentera de namn han ville se leda AIK framåt. Allt landade i ett maktspel som bland annat innehöll två öppna brev på AIK:s hemsida från dåvarande ordföranden i AIK FF, Per Bystedt, i vilka Bystedt markerade att han såg problem med processen bakom det alternativa styrelseförslaget som han menade baktalat och förtalat ”anställda och förtroendevalda för att bygga en opinion”. Dessutom meddelade Bystedt, bara dagar före årsmötet, att han inte tänkte kandidera till dåvarande valberedningens förslag, utan endast till ett ”kompromissförslag”. Det fick dåvarande valberedningen att på AIK:s hemsida gå ut med information om att man ställde sig positiv till att utöka sitt förslag från sju till nio styrelsemedlemmar.

Väl på årsmötet uppstod en lång diskussion om val av styrelse och därefter valdes samtliga av de personer som Simon Strand föreslagit in i FF-styrelsen. Bystedt och hans styrelsekollegor Faje Gani och Christian Snäcke fick tacka för sig.

- Jag är lite skakad och extremt rörd. Senast jag grät i AIK-sammanhang var i Göteborg 2009 (då AIK vann SM-guld) och jag är väldigt nära att börja gråta nu, kommenterade en tagen Eric Ljunggren.

Bara två dagar senare hölls AIK Fotboll AB:s årsstämma. Den skulle visa sig förändra tillståndet igen - och bli ett bakslag för den nyvalda FF-styrelsen. Klubbens aktieägare bestämde sig nämligen för att ge Bystedt, Gani och Snäcke fortsatt förtroende i AIK:s andra styrelse, bolagsstyrelsen. Ljunggren? Han fick nöja sig med en roll som ledamot på AB-sidan.

Därefter har det varit tyst om AIK:s styrelser. Så vad hände egentligen på den där stämman, och hur ser maktfördelningen i klubben ut i dagsläget? Sedan i början av juni har Fotbollskanalen försökt få till en intervju med Eric Ljunggren för att räta ut frågetecken. Först nu har den blivit av.

***

AIK betyder mycket för Ljunggren. Redan när han blev vald till ordförande i fotbollsföreningen var han tydlig med att det var den största äran som han någonsin fått i sitt liv. Han har länge haft tankar om att försöka engagera sig i AIK, kanske via en styrelseroll, men ursprungligen var han inte sugen på att ta över just ordförandeklubban. De tankegångarna tog dock hastigt en U-sväng i våras.

- Jag kommer ihåg att jag sa till Stefan Söderberg, mannen med hatten, att jag inte kommer att få frågan om ordförandeskapet och att om jag skulle få det så skulle jag säga nej. Sen tog det 24 timmar innan jag fick frågan. Några timmar senare sa jag ja. Det gick inte att säga nej. Det går inte att säga nej till AIK.

- Det här är ett förtroende som jag känner att jag måste göra mitt absolut bästa för att förvalta, för att jag inte ska skämmas resten av mitt liv. Jag kommer alltid sitta på läktaren på AIK:s hemma- och bortamatcher och jag hoppas få se min son en dag spela i AIK-tröjan, och då vill jag stå där vid sidan och känna att jag gjorde något bra under den här tiden. Men där är jag inte än. Jag är stolt över att ha fått uppdraget, men jag kommer inte vara stolt över vad jag har åstadkommit förrän jag har åstadkommit något. Och det där kommer inte märkas i slutstriden om herrarnas SM-guld, det kommer märkas om fem eller tio år.

Ja, Ljunggren ser en framtid inom AIK. Han vill bygga något på sikt och hoppas ha medlemmarnas förtroende under en lång tid framöver.

- Jag mår fantastiskt bra i min roll, men jag hoppas må ännu bättre om några år. Det blir allt tydligare för mig att det här inte är ett kort uppdrag. Om man ska lyckas åstadkomma förändring och göra något som man kan vara stolt över, så krävs det tid. Styrelsearbetet handlar inte om kortsiktiga resultat, utan om att ha visioner och att jobba långsiktigt. Tillsammans med personalen ska vi bygga upp ett AIK som är i bättre skick om fem-tio år än vad det är i dag.

Hur hamnade då 40-åringen i den position som han nu befinner sig i? Allt tog sin början när han flaggade för att han gärna skulle vilja kliva in i AIK:s styrelse.

- Jag har under en längre tid nämnt för personer som jag vet har olika kopplingar till AIK att jag skulle vara intresserad av en styrelseplats. Att jag gärna skulle vara en del av diskussionerna, just för att jag vill ge tillbaka till klubben och jag känner att jag har en kompetens och en erfarenhet som kan hjälpa AIK. Det har väl säkert pågått i ett par års tid. Så jag gjorde det där även i fjol, och sen fick jag en lös förfrågan, som jag trodde var från den då sittande valberedningen eller nomineringskommittén. Via ett ombud. Därefter kom valberedningens förslag ut på AIK:s hemsida och då fanns inte mitt namn med, och jag blev lite besviken och tänkte: ”Jaha, det blev ingenting”.

- Sen tog det några dagar och då förstod jag att det tydligen fanns ett alternativt styrelseförslag, och att det var det förslaget jag var tilltänkt för. Den processen inför årsmötet var jag inte delaktig i. Jag var inte delaktig i planeringsarbetet. Jag fick en fråga om jag ville ställa upp i ett styrelseförslag för AIK och det tackade jag ja till. Jag hade tackat ja oavsett om det varit på en fråga från valberedningen, nomineringskommittén (de som föreslår styrelsemedlemmar i AIK Fotboll AB) eller någon annan.

Var Simon Strand en av personerna som du pratade med och flaggade för att du var intresserad av en styrelseplats?

- Jag tror det. Men jag är faktiskt inte helt säker. Jag pratade med rätt många personer och ställde frågor om vad de tyckte om arbetet och vad som behövdes i AIK, vad de tyckte om att jag eventuellt skulle aspirera på en styrelseplats. De flesta sa åt mig att jag var dum i huvudet och att jag absolut inte borde ställa upp. Det är många som har jobbat för AIK eller haft olika roller som i dag säger nej och inte vill ställa upp. Som blivit brända och betydligt hellre sitter på läktaren med sina kompisar och kollar på fotboll.

Ljunggren säger sig ha dålig koll på sin kalender och hävdar att hans minne bakåt i tiden inte är det bästa. Därför menar han att han inte vet exakt när han på allvar fick frågan om att kandidera till ordförandeposten, men han uppger att det var först efter att Simon Strand öppet lovat att presentera ett eget styrelsealternativ som han greppade att han var en del av det.

- När han publicerade den första texten (27 februari) så förstod jag inte det. Då trodde jag nog fortfarande att det var valberedningen som hade frågat mig. Men sen började vi prata allt mer och hade en hel del diskussioner kring hur arbetet skulle se ut.

Det känns inte märkligt för dig att inte ha vetat till hundra procent hur allt ledde fram till att det blev som det blev?

- Nej. Jag tycker inte att tiden kring AIK:s årsmöte och valen på AIK:s årsmöte är rörigare eller konstigare än det som vi befinner oss i just nu, när vi inte vet vem som kommer vara statsminister eller vilka som kommer sitta i regering. AIK är ett under av logik och ordning i jämförelse med Sverige just nu.

Skriver du under på allt som Simon Strand kommunicerade i perioden runt årsmötet?

- Han skrev väldigt mycket. Jag tror att jag behöver gå igenom allt en gång till för att veta om jag skriver under på exakt allt. Jag tror inte att jag håller med någon människa till exakt hundra procent om vad som är rätt för AIK eller bra för AIK, men självfallet så tänker vi lika på många sätt. Annars tror jag inte att han hade frågat mig. Men nej, jag är övertygad om att jag och Simon har olika åsikter precis som jag och alla andra AIK-medlemmar säkert har olika åsikter.

Hur är Simon Strand involverad i AIK just nu?

- Påtagligt lite involverad. Jag vet att det finns människor som tror att det är Simon som styr i bakgrunden och håller i trådar. Så är det inte. Vi hade betydligt mer kontakt under 2017 än vad vi har haft under 2018. Det är lite tråkigt. Men jag har också stor respekt för det. Han har respekt för den demokratiska processen och han var tydlig med att han ville vara inblandad fram till årsmötet men att han inte ville ha en operativ roll eller styrelseroll.

Ljunggren hävdar själv att han inte var delaktig i spelet bakom det som resulterade i att en ny styrelse röstades fram på årsmötet. Han påstår också att han själv inte fick några påtryckningar från olika personer om hur förslagen inför mötet skulle se ut och formas.

- Men jag är övertygad om att såväl valberedningen, nomineringskommittén och Simon fick sådana påtryckningar, säger han.

AIK Fotboll består av både en fotbollsförening och ett aktiebolag. AB är ett börsnoterat dotterbolag till FF, som äger majoriteten av aktierna i aktiebolaget. Under AB:et ligger AIK:s elitverksamhet. Sedan mer än ett år tillbaka har tanken varit att AIK FF:s och AIK Fotboll AB:s styrelser ska bestå av samma personer. Planen för det alternativa styrelsealternativet var att få igenom det både i FF och AB, men så blev inte fallet. Under bolagets årsstämma, som bestämmer vilka som ska sitta i AB-styrelsen, stötte Ljunggren och co. på patrull.

Upplägget med en och samma styrelse avviker nämligen från svensk kod för bolagsstyrning och stämmer inte överens med det ägardirektiv som AIK FF tog fram för några år sedan. Enligt ägardirektivet ska två platser i AB-styrelsen vara ”oberoende” eller representeras av minoritetsägare men för 2017 träffades en överenskommelse mellan AIK FF och minoritetsägarna (bland annat Bystedt & Son) om att frångå direktivet. Då agerade just Per Bystedt representant för minoritetsägarna.

Fyra personer av de som valdes in i FF-styrelsen på årsmötet i Solnahallen närvarade inte vid årsstämman och FF-styrelsen gick in i stämman utan en överenskommelse med minoritetsägarna, vilket ledde till att man fick kompromissa. En aktieägare yrkade på att stämman skulle ajourneras till en senare dag och en paus på ungefär en timme ägde rum för att de olika parterna skulle kunna diskutera frågan om styrelsen. Det beslutades därefter att stämman inte skulle ajourneras och styrelsen som klubbades igenom innehåller Per Bystedt (ordförande), Faje Gani och Christian Snäcke, som alla blev bortröstade från FF-styrelsen under årsmötet. FF-styrelsen representeras dock av ledamöterna Anders Appell (satt i styrelserna redan förra året), Patrick Englund (satt i styrelserna redan förra året), Marianne Bogle, Helena Roxtorp och Eric Ljunggren.

Två dagar efter årsstämman publicerade FF-styrelsen en text på klubbens hemsida, som kommenterade den uppkomna situationen.

”Deadline för att skicka in sin årsredovisning för att få godkänd elitlicens är idag, fredag, alltså två dagar efter bolagsstämman. Elitlicensen är själva förutsättningen för att AIK Fotbolls elitlag ska kunna medverka i allsvenskan och svenska cupen. Den hängde på en skör tråd om en överenskommelse inte hade kunnat träffas under årsstämman, då en på stämman godkänd årsredovisning är ett krav. Då återstod för oss två alternativ: att ajournera mötet och riskera elitlicensen. Alternativt förhandla för AIK Fotbolls bästa. Vi valde det senare. Det var, givet omständigheterna med relationen till ett antal större minoritetsägare, ett självklart val för oss”, skrev FF-styrelsen.

Nu säger Eric Ljunggren följande om årsstämman:

- Tanken när vi gick dit var att vi skulle ha en hundraprocentigt speglad styrelse. Bolagsstämman ledde till diskussioner med minoritetsägarna där minoritetsägarna framförde åsikter som vi tog till oss. Vi fick där och då sätta oss ner och förhandla, hitta en lösning som var den bästa för AIK. Inte nödvändigtvis den bästa för oss som FF-styrelse eller mig personligen, eller någon annan i rummet, men den bästa för AIK. Det handlar inte huruvida jag ska ha den ena titeln eller den andra, utan vad vi kan göra för AIK som helhet. Där och då kom vi fram till en lösning som var den bästa för AIK. Det var det enda sättet att ta oss framåt. Jag tycker att vi fattade rätt beslut för AIK.

- Det var på tok för kort tid mellan årsmötet och bolagsstämman. Det är en av de första sakerna vi gjort som styrelse, att se till att kommande styrelser får bättre möjligheter att förbereda sig och sätta sig in i arbetet och processen. Så vi kommer ha nio-tio dagar mellan nästa årsmöte och stämma. Åtminstone betydligt mer än senast och det tror vi är bra för AIK. Vi har också ägnat mycket tid åt att sätta oss in i processerna runt stämman, vilka regler som gäller, vilka lagar man behöver följa och vad man har att röra sig med under stämman och årsmötet. Att hitta en struktur har varit viktigt för oss, för att kunna lämna över till de som tar över någon gång i framtiden.

Hade ni hundra procent koll på hur stämman skulle fungera när ni gick dit?

- Ja, vi hade koll på hur en stämma fungerar. Vi visste också vad vi hade rätt att göra och vad vi inte hade rätt att göra. Men vad man har rätt att göra är inte alltid samma sak som vad man bör göra. I det läget var det viktigt för oss att visa att vi är en styrelse som lyssnar på minoritetsägarna. I dag är AIK en förening med en god ekonomi, bland annat tack vare en viss kille som heter Alexander (Isak), men vi är också en förening som behöver ha en bra relation med existerande och framför allt framtida minoritetsägare. Därför är det viktigt att visa att vi lyssnar och samarbetar med både stora och små minoritetsägare.

I er text på er hemsida om årsstämman skrev ni: ”Vi gick in i årsstämman medvetna om ägardirektiv och bolagskod, även om det finns nyanser i all juridik som lämnar visst tolkningsutrymme.”. Vad menade ni med det?

- Exakt det. Det handlar fortfarande om människor som ska prata med varandra. Det handlade om att hitta en lösning som var bäst just där och då, och framåt. Det bästa för föreningen. Det är inte helt okomplicerat att driva ett aktiebolag som lyder under en förening. Där ska vi vara tydliga, föreningen och medlemmarna är majoritetsägare i aktiebolaget. Det är föreningen som bestämmer och styr, det är årsmötet som bestämmer. Sen har vi ett aktiebolag till att driva elitverksamheten, men vi har 51-procentsregeln. Den gäller även och inte minst i AIK. Det gör att vi inte är som alla andra bolag på NGM-börsen. Det finns lite speciella omständigheter.

Ljunggren är tydlig med att det faktum att Per Bystedt också är minoritetsägare påverkade utfallet av årsstämman.

- Per Bystedt ska som minoritetsägare behandlas med samma respekt som andra minoritetsägare. AIK ska vara, och är, tacksamma för de människor som gått in med sina egna pengar för att hjälpa AIK, när AIK haft det svårt.

- Att han var en representant för minoritetsägarna påverkade naturligtvis utfallet, det var en av anledningarna till att vi valde den bolagsstyrelsen som valdes. Just för att han var en representant, vilket saknades i det alternativ som valdes på årsmötet.

Var det aktuellt att du skulle bli ordförande i AB-styrelsen också?

- Det var absolut aktuellt. Men det var den lösningen vi kom fram till där och då, där FF-styrelsen har en majoritet av ledamöterna i AB-styrelsen och där föreningen är huvudägare i aktiebolaget. Jag är övertygad om att det är den bästa lösningen för AIK.

Varför var det flera personer i den nya FF-styrelsen som inte var närvarande på årsstämman?

- Det får du fråga dem om. Så här i efterhand kan vi nog alla känna att alla borde ha varit på plats, men sen borde alla tusen personer som var i Solnahallen varit på stämman också.

Men alla kanske inte är aktieägare?

- Nej. Det är väl en av orsakerna, men det är nog inte den enda orsaken. Jag tycker att intresset för stämmorna och de möten som sker runt omkring aktiebolaget och kvartalsrapporter är på tok för litet. AIK är en öppen och transparent förening som bjuder in till information och dialog med sina medlemmar, men det är förvånansvärt få som tar den chansen.

Fick ni något besked från Per (Bystedt), Christian (Snäcke) och Faje (Gani) om att de ville sitta kvar i AB-styrelsen, inför årsstämman?

- Nej. Vi hade inte så mycket diskussion med de personerna mellan årsmöte och stämma.

Trodde du att de skulle släppa fram er från FF-styrelsen?

- Jag tycker att det är ointressant att prata om vad jag trodde i dagarna mellan årsmöte och stämma.

Hade ni en diskussion med minoritetsägarna inför stämman?

- Nej. Det där är något jag tror vi kan dra lärdom av. Att, återigen, det behöver vara mer tid mellan årsmöte och stämma. Det är något vi vidtagit åtgärder kring, för att se till att det finns möjlighet till diskussioner och dialog, och en möjlighet att sätta sig in i de processer som man behöver sätta sig in i. De möjligheterna fanns inte i våras, men det kommer finnas 2019 och förhoppningsvis framåt.

Har ni pratat med minoritetsägare efter årsstämman, för att komma överens inför framtiden?

- Förhandlingar och diskussioner mellan oss och minoritetsägarna får stanna mellan oss.

Har det varit aktuellt med en extra bolagsstämma, för att välja en ny AB-styrelse?

- Vi har inte haft någon extra bolagsstämma.

Men har det varit aktuellt?

- Föreningen är majoritetsägare i bolaget och om vi skulle vilja ha en extra stämma så har vi det.

Men har det varit aktuellt?

- Nej, det har inte varit aktuellt att kalla till en extra bolagsstämma.

Utifrån sett är Per Bystedt och Eric Ljunggren två män med olika tankar om hur AIK ska ledas framåt. De stod på varsin sida i en infekterad ”valrörelse”, i vilken Ljunggren representerade ett alternativ vars stora avsikt var att få bort det som de ansåg Bystedt står för. Nu ska duon tillsammans styra de svartgula.

- Jag tycker det fungerar väldigt bra. Vi (i styrelserna) har en bra dialog och ett bra samarbete, och vi är alla där för att jobba för AIK och AIK:s bästa. Sen finns det naturligtvis vissa praktiska komplikationer med att vara två separata styrelser. Det finns information som behöver stanna i bolagsstyrelsen på grund av att vi har regler att förhålla oss till. Det vore bättre om AIK 2019 kunde ha en och samma styrelse för förening och bolag. Jag tror att det vore det bästa för AIK. Vi har rekryterat en klubbdirektör som ska jobba för hela AIK Fotboll och jag är också av åsikten att vi behöver en styrelse som jobbar för hela AIK, säger Ljunggren.

Han vill gärna tona ner bilden av att det skulle finnas ett motsatsförhållande i den nuvarande situationen när det gäller Bystedt och de tidigare FF-styrelsemedlemmarna som nu bara sitter i AB-styrelsen.

Om hur det är att arbeta med Per Bystedt säger Eric Ljunggren:

- Vi har ett utmärkt samarbete. Vi är två vuxna människor som båda vill det bästa för AIK.

Har ni mycket dialog sinsemellan?

- Jag vet inte vad mycket betyder, men vi har dels dialogen i styrelserummet men också en dialog utanför styrelserummet. Vi hörs när det handlar om frågor som rör både FF och AB.

Sitter FF-styrelsen på makten i AB-styrelsen?

- Äeh… Formellt sett sitter FF-styrelsen på makten i AB-styrelsen. Vi är en majoritet och vi är också majoritetsägare. Men det handlar inte så mycket om maktspel, det är inte så att vi står och skriker på varandra och har omröstningar där vi vinner fyra mot tre. Det handlar om ett långsiktigt och visionärt styrelsearbete där vi tillsammans har diskussioner och dialoger om hur vi ska jobba framåt. Man måste komma ihåg att AIK inte har en operativ styrelse, AIK har en styrelse vars primära uppgift är att se till att AIK har en operativ ledning som är den bästa för AIK både på ungdomssidan och elitsidan. Där har vi tillsammans rekryterat en klubbdirektör (Jens T Andersson). Det har varit en stor del av den intensiva våren, att hitta rätt person till den rollen.

Röstar Anders Appell och Patrick Englund (som förra året satt i styrelserna med Bystedt, Snäcke och Gani) med er andra som sitter i FF-styrelsen om ni skulle fatta beslut i AB-styrelsen?

- Vi har inte hamnat i en situation där vi ska rösta åt det ena eller andra hållet. Styrelsearbetet fungerar inte på det sättet.

- Jag är otroligt tacksam över att Patrick och Anders sitter kvar i styrelserna. Deras kompetens och erfarenhet är viktig för AIK och har bidragit till att vi kunnat göra ett bra arbete under 2018.

Men hur fungerar upplägget i praktiken, bestämmer ni en väg framåt i FF-styrelsen och behöver ni därefter få de tankarna godkända i AB-styrelsen?

- AB-styrelsen godkänner inte vad FF-styrelsen gör och vice versa. Det absolut viktigaste som skett under året både på och utanför är att vi nu har en klubbdirektör vars uttalade uppgift är att jobba för hela AIK. Inte bara enbart för damlaget, herrlaget eller för ungdomarna. Han jobbar med en vision och strategi som gäller för och lyfter hela AIK.

Finns det personer i FF-styrelsen som inte sitter i AB-styrelsen som egentligen är mer lämpade för att uträtta saker genom just AB-styrelsen? Finns det egenskaper hos dem som är tänkta för arbetet som görs där?

- De fyra som sitter i FF är extremt kompetenta personer, som bidrar till AIK med den kunskap som de har. Jag är övertygad om att de skulle göra ett utmärkt jobb även i AB-styrelsen, men det är inte superviktigt huruvida man sitter i FF eller AB, eller vem som har vilken hatt på sig, det viktiga är att vi tillsammans jobbar för AIK.

Vad hade skillnaden varit för er om ni haft en och samma styrelse i både FF och AB?

- Det hade inneburit färre möten och färre arbetsgrupper. Vi hade kunnat jobba mer strukturerat och effektivt.

Får ni många frågor om ert upplägg i styrelserna och hur allt fungerar?

- Nej. Jag tror att fokus ligger, och ska ligga, på det som gör att man är AIK:are. Man är inte AIK:are för att följa några styrelsemuppar i ett styrelserum. Man är AIK:are för att följa klubben och spelarna. I år har vi hamnat i en situation där AIK mår väldigt bra, både på läktarna och planen. Vi är i en situation där vi har möjlighet att vinna SM-guld på herrsidan och där supportergrupperna tillsammans gått ut och sagt att de ska stötta laget. Inte kritisera, inte snacka skit. Vi ska tillsammans lyfta AIK. Där ska fokus ligga och där ligger också fokus.

Den 16 juli presenterade AIK sin nye klubbdirektör, klubbens tidigare sportchef Jens T Andersson. Hans uppdrag? Jobba både för fotbollsföreningen och aktiebolaget - och ena hela verksamheten. Förutom att sätta sig in i klubbens arbete och olika områden har just rekryteringen av klubbdirektören stått högt upp på den nya styrelsens agenda sedan årsmötet i mars.

- Processen var extremt professionell och strukturerad. Vi ägnade en stor del av våren åt att träffa kandidater, och kom till slut fram till att Jens var det absolut bästa alternativet för att vara den lagledare som AIK behöver för att ta klubben framåt.

- Båda styrelserna var involverade i rekryteringsprocessen och träffade olika kandidater.

Hur fungerade det att ni var två olika styrelser som var inblandade?

- Det får du fråga Jens om, men jag tror inte att han skulle bli missnöjd om det bara fanns en styrelse att prata med istället för två.

Tog det för lång tid att hitta en klubbdirektör?

- Ja, det tycker jag. Det var en öppen process som pågick i 15 månader. Jag tror att alla är överens om att det tog för lång tid. Efter årsmötet och stämman var det tydligt att vi behövde ägna tid och kraft åt att hitta rätt kandidat. En stor del av arbetet var redan gjort då och det fanns kandidater att möta.

Det låter på dig som att Jens kommer ha en absolut nyckelroll i ert arbete framöver?

- Ja.

Det är mycket ansvar på hans axlar?

- Ja, väldigt mycket ansvar. Men det är också därför vi valde Jens, för att han är en person med erfarenheten, kompetensen, pondusen och intelligensen som krävs för att axla en sådan roll. Att leda AIK är väldigt svårt och väldigt roligt. Jag tror att han kommer göra det galant.

***

Eric Ljunggren har tidigare varit chefredaktör för tidningen Metro och han har haft chefsjobb även på Dagens Nyheter. I det alternativa styrelseförslagets kommunikation beskrevs han som en ”god talesperson” och man förklarade också att AIK var i behov av en ”hög grad av öppenhet” och ”medier (både AIK-interna medier och andra) som täcker aktuella och stora klubbfrågor på ett bra sätt”.

I en podcast som personerna bakom det alternativa styrelseförslaget släppte inför årsmötet berättade Ljunggren hur högt han och resten av de föreslagna styrelsemedlemmarna värdesätter kommunikation och transparens.

- Vi har träffats och pratat om hur viktigt transparens är för oss, hur viktigt det är att möta medlemmarna. Att lyssna på medlemmarna och att hitta ett sätt att kommunicera med medlemmarna. Transparensen och insynen i hur styrelsen arbetar är väldigt viktig för oss, sa han då och bollade även upp en tanke som skulle exemplifiera vilken typ av kommunikation han gärna ser:

- Vi kanske kan ha en hashtagg som heter ”fråga styrelsen”, där vi varje månad svarar på frågor som berör AIK. Det är en möjlighet. Vi är väldigt måna om transparensen.

När FF-styrelsen i april berättade om sitt arbete i en kommuniké på klubbens hemsida skrev man också följande under rubriken ”Information/kommunikation”:

”Den öppenhet som föregick valet – med poddintervjuer, webb-tv-intervjuer och möjlighet för medlemmar att ställa frågor – var då unik, men inte en engångsföreteelse”.

Faktum är att just den typen av upplägg som nämndes i meningen ovan hittills har varit just en engångsföreteelse. Och inför tillfället för Fotbollskanalens intervju med Eric Ljunggren hade FF-styrelsen lagt ut fyra större kommunikéer på hemsidan sedan årsmötet. En text som kommenterade årsstämman, en text om vad styrelsen gjort hittills och tänker göra framöver, en text om att man antagit riktlinjer mot våld, hot och trakasserier - och en text om styrelsens färdplan (som dock publicerades fyra dagar senare än vad man lovat). I annan media har styrelsen legat lågt. Eric Ljunggren har gjort några mindre uttalanden, men i övrigt har det varit tyst.

- Vi har väldigt medvetet valt att hålla en låg profil. Dels för att vi behöver sätta oss in i arbetet och dels för att vi inte tycker att fokus ska ligga på styrelsearbetet. Vi tycker fokus ska ligga på elitverksamheten under den tid som är mest kritisk för elitverksamheten.

Men inför årsmötet pratade ni ju mycket om öppenhet, transparens och kommunikation?

- Ja.

- Vi kommer under hösten att gå in i en mer kommunikationsintensiv fas. Vi har tagit ett medvetet beslut om att fokus ska ligga på elitverksamheten under den här tiden på året. Sen i november, december, januari och februari… då kan vi ha fokus på styrelsearbetet, det långsiktiga arbetet och visionerna.

Är det kopplat till att ni är olika styrelser?

- Nej. Inte alls. Det är kopplat till att fokus ska ligga på det som just nu är det viktigaste. Vi ska se till att vi har bästa möjliga förutsättningar för att prestera på plan.

Är det här en tanke ni haft sedan tidigare eller har ni landat i den efter att ni inledde ert styrelsearbete?

- Det är nog en tanke och känsla som vuxit sig allt starkare under våren och allt eftersom resultaten har gått den väg som de gått. Det här är ett potentiellt väldigt bra år för AIK, och ett väldigt viktigt år för AIK. Då ska vi göra allt vi kan för att elitverksamheten får de förutsättningarna som de behöver för att fokusera.

- För mig är det väldigt viktigt att kunna kommunicera med alla medlemmar, inte bara med den ena eller andra falangen. Det är viktigt att alla känner att de får samma information och samma möjlighet att vara delaktiga i processen. Det kommer vara fokus i vår kommunikation framöver, så att alla känner sig delaktiga. Oavsett om man är Liselotte, 76, eller Jocke, 18.

Den 5 juni skickade Fotbollskanalen en första intervjuförfrågan till Eric Ljunggren. Det dröjde sedan ett tag innan AIK-ordföranden tackade ja, och därefter sköt Ljunggren upp intervjun vid två tillfällen - med bara timmar kvar till de inbokade tidpunkterna. Först i fredags i förra veckan blev intervjun av.

Jag har försökt få till en intervju med dig i över tre månader. Först nu ses vi. Varför?

- Jag tror det är många faktorer som gjort att vi inte lyckats träffas förrän nu. Men jag är glad att vi sitter här nu.

Men har du också personligen valt att medvetet hålla en lägre profil i media?

- Ja, absolut.

- Jag tycker inte att fokus ska ligga på mig. Jag tycker inte att jag är lika intressant som Robin Jansson (back i AIK). Det är bättre att fokus ligger på elitverksamheten och att lyfta vårt lag framåt.

Men samtidigt vet du att det finns enormt intresse för klubben från era medlemmar?

- Ja, och vi kommer intensifiera vår kommunikation. Under hösten och vintern kommer de få chansen att lyssna mer på hur vi tänker och vad vi vill. Vi kommer också vilja höra mer om vad de vill och hur de tänker.

Ljunggren förklarar vidare:

- Vi kommer också i dagarna att gå ut till medlemmarna och berätta hur vi avser att kommunicera med dem under de kommande sex månaderna. Det har varit väldigt medvetet att fokus ska kunna ligga på elitverksamheten. Vi vill inte störa elitverksamheten.

”I dagarna” blev i själva verket mindre än en halvtimme efter att intervjutiden tog slut. Då gick AIK ut med en text på sin hemsida med rubriken: ”Information från styrelsen i AIK FF”. I den går att läsa följande:

”Samtidigt som det har funnits ett behov av ett internt fokus för vårt arbete har vi också känt behov av att begränsa vårt eget utrymme i den publika diskussionen. Under den gångna tidsperioden och under de nästkommande två månaderna, vill vi att den huvudsakliga uppmärksamheten ska ges åt den idrottsliga verksamheten, inte minst då våra elitlag går in i avgörande skeden av säsongen”.

”Efter att fotbollssäsongen är över finns det frågor som förtjänar mer diskussion, men redan nu kommer vi att börja intensifiera medlemsdialogen. De kommande sex månaderna (oktober, november, december, januari, februari, mars) kommer vi att dela in i sex olika teman, ett per månad, där vi mer ingående kommer beskriva vårt eget arbete inom respektive område, och bjuda in till frågor och diskussion kring frågor relaterade till respektive tema. Varje tema kommer inledas med en längre intervju där vi presenterar FF-styrelsens arbete med relaterade frågor, vilka prioriteringar som är viktigast, vad vi har gjort hittills och hur vi avser att arbeta framåt. Intervjun kommer att finnas tillgänglig för FollowUs AIK:s prenumeranter på Sportlib, samt gratis i AIK Play på Youtube”.

Under årsmötet senast röstades flera motioner igenom, bland annat en om att medlemsbeslut ska diarieföras och presenteras på AIK:s hemsida för att det ska vara lättare att minnas och följa upp dem. Än så länge har dock ingen form av register presenterats på AIK:s hemsida.

Är det på väg ut på hemsidan?

- Ja, det är det. Vi arbetar med samtliga motioner.

När kommer det synas utåt?

- Du får vänta och se.

I höst?

- Du får vänta och se, upprepar Ljunggren.

***

I vintras var framför allt ett ämne i fokus runt AIK: hot och trakasserier. I december framkom flera uppgifter om att det förekommit hot och trakasserier mot anställda och förtroendevalda inom AIK. Då valde AIK att tillsätta en oberoende utredning för att kartlägga det senaste årets hot och trakasserier, och berättade att utredningen skulle vara klar i januari. Klubbens dåvarande styrelse utsåg juristen Pia Nyblaeus till utredningsledare. Det dröjde ända in i mitten av mars innan hon hade slutfört sitt uppdrag och det var först i slutet av februari som sparkade vd:n Mikael Ahlerup, som vittnat om ovälkommen påhälsning under en avskedsmiddag samt "mörka och dåliga krafter" kring AIK, kontaktades gällande utredningen. Och det efter att Fotbollskanalen ställt frågor till Per Bystedt om varför inte Ahlerup var en del av utredningen.

- Det känns som ett märkligt förfarande, sa Ahlerup till Fotbollskanalen då.

När Nyblaeus rapport publicerades framgick det att hon i några telefonsamtal blivit ifrågasatt av möjliga uppgiftslämnare. Hennes utredning landade inte i någon konkret anmälan men hon föreslog att AIK skulle inrätta en visselblåsarfunktion, vilket klubben gjort enligt sin officiella hemsida.

- Vi har träffat Pia och då fick vi sätta oss in i hennes arbete och ställa frågor om hur hon sett på arbetet. Det arbetet är en stor del av grunden i den handlingsplan som vi sen presenterade, berättar nu Eric Ljunggren.

Är det aktuellt för er att utreda det här vidare, att ta ett bredare grepp?

- Det är en konstant diskussion vi för och vi har personal som är anställd för att hantera den här sortens frågor både på värdegrundssidan i form av Max Bergander och på säkerhetssidan i form av Henrik Koch. Det här är en fråga som vi i AIK, liksom övriga stora klubbar, tar på stort allvar. Jag tycker vi gör ett väldigt bra arbete inom de områdena, som också gett resultat. Arbetsklimatet i AIK 2018 är bättre än vad det varit tidigare.

Om frågan rörande hot och trakasserier säger Ljunggren:

- Där har jag ett tudelat svar. Först och främst tror jag att det är en av de viktigaste frågorna för AIK och idrottsklubbar överlag. Om vi ska kunna bygga ett kontor och en organisation kring AIK som är på en ännu högre nivå än vad vi är i dag är det en förutsättning att våra medarbetare känner sig trygga, glada och stolta när de går till jobbet. Annars kommer vi aldrig att nå den nivå som jag vill att AIK ska vara på. Det känns som ett tydligt viktigt fokusområde.

- Samtidigt måste jag säga att jag personligen inte visste vad som skulle vänta efter årsmötet. Jag har varit i positioner tidigare där jag blivit utsatt för hot och trakasserier, i mina roller som mediechef, men nu har jag inte fått ett enda hot och inte blivit utsatt för några trakasserier. Vi har en stämning i AIK i år som jag tycker är helt fantastisk. Alla supportergrupperingar jobbar tillsammans, de har till och med gått ut i ett gemensamt öppet brev om att vi ska vara positiva, stötta och lyfta klubben. Jag tycker klimatet i AIK just nu är värdigt AIK. Det är något vi som AIK:are kan vara stolta över.

Har ni någonstans i verksamheten behövt hantera situationer kopplat till det här, sedan du tog över som ordförande?

- Självklart har vi fått hantera situationer. Vi är tusentals människor som spelar fotboll i AIK eller på annat sätt är involverade i klubben.

Är det en stor problematik?

- Klimatet är bättre än vad det har varit på mycket länge. Sen har inte jag varit involverad i AIK på samma sätt tidigare, men jag upplever att vi i år har ett arbetsklimat där människor är tydliga med att vi ska lyfta varandra och inte trycka ner varandra.

Hur insatt var du i ”AIK-politiken” tidigare och hur insatt är du nu? Hur bra koll har du på hur AIK fungerar och hur mycket förstår du av allt som sker?

- Jag förstår inte allt som sker. AIK är en väldigt komplicerad varelse, med väldigt många människor som har olika viljor och kopplingar till varandra. Jag tror att om man ägnar för mycket tid åt att reda ut sådana kopplingar och trådar så kommer man att bli galen. Jag tror att det tar bort fokus från det som är viktigast i ett styrelsearbete, att lyfta blicken och titta framåt. Vi kan inte som styrelse gräva för mycket i falanger, trådar och gammal politik. Vi måste titta framåt.

Är det mycket större än vad du trodde innan du blev ordförande?

- Ja, det är större. Det är större på alla sätt. Det är större på så sätt att man får möjlighet att påverka människor positivt på ett sätt som för mig är det allra mest givande i mitt styrelsearbete. Att vi får möjligheten att se till att barn, ungdomar och vuxna mår bättre i sin vardag är för mig viktigare än huruvida vi tar ett SM-guld eller inte. Även om jag väldigt mycket hoppas på att vi gör det. Jag fick i dagarna höra från en förälder till ett barn att AIK lyckats med det som lärare, kuratorer och psykologer misslyckats med i år efter år. Det gör mig stolt över arbetet i AIK. Det gör att jag känner mig inspirerad för att fortsätta arbeta och att göra något gott. Sen vore ett SM-guld en härlig krona på verket, avslutar Ljunggren.