AIK:s smäll - Lindkvist missar mötet med AFC

Rasmus Lindkvist var uttagen till lördagens möte mellan AIK och AFC Eskilstuna. Men ytterbacken kommer inte till spel.

På Twitter meddelar AIK att Lindkvist utgår och att mittbacken Magnar Ødegaard ersätter Lindkvist i truppen.

När AIK släppte truppen till matchen stod det också klart att Jack Lahne missar AFC-matchen på grund av en underkroppsskada.

Du ser mötet mellan AIK och AFC på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 13:30.