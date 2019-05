AIK:s speciella mål "inövat" - Larsson: "Tarik ska ha all ära"

I mitten av den andra halvleken mellan Djurgården och AIK under söndagen fick bortalaget en frispark vid mittplan. Sebastian Larsson slog sedan in bollen i offensivt straffområde, dit Tarik Elyounoussi hade hittat in med en löpning från vänsterkanten som ställde hela motståndarförsvaret. Norrmannen placerade därefter, på första touchen, in bollen i bortre hörnet.

- Det är två spelare som spelar A-landslagsfotboll som gör det. Det är riktigt, riktigt hög nivå, sa en imponerad AIK-tränare i Rikard Norling efter slutsignalen.

Mittfältaren Larsson berättar att varianten är inövad.

- Det är något vi har jobbat på. Jag och Tarik har pratat en del om det. Vi har varit halvnära i några matcher när vi försökt tidigare. Men det är klart att det ser extra snyggt ut nu, i en sådan här match. Bollen kommer väl in i en bra yta men det är Tarik som ska ha all ära för det är ett fantastiskt avslut. Det är inget lätt läge, säger Larsson och är tydlig:

- Vi ska prata om Tariks passning, inte min passning. Det är vad han gjorde som är det svåra, jag slog bara en rak vrist och det är han som gjorde det snyggt. Vi har pratat lite extra om det och jag vet att han ofta är sugen. Tajmar man det där rätt är det ganska svårt för motståndarna.

Elyounoussi lyfter i sin tur fram just Larssons passning.

- Vi har pratat mycket om det på träningar. Alla vet att han har en bra fot och jag älskar att springa i djupet, så vi har pratat om att om vi får några sådana lägen och motståndaren inte är i balans eller har koll så ska jag bara få ögonkontakt och sen springa, säger Elyounoussi.

- Det var en perfekt pass och sen fick jag en bra träff. Jag träffade med insidan, så det var bara att lägga in i den hörnet. I ögonblicket var det så. Jag kände mig lugn. Det var ingen stress. Jag såg i ögonvrån att han var bara halvvägs ut och då var det bara att träffa och hitta bortre hörnet.