AIK:s sportchef om derbyt och speciella debutåret: "Fått otroliga läropengar"

Ett tag låg AIK:s herrlag risigt till i allsvenskan. Hotet om superettan 2021 var på allvar. Huvudtränaren Rikard Norling sparkades i slutet av juli, Bartosz Grzelak togs in som ersättare och flera tunga värvningar landades. Men tränarbytet gav inte resultatmässig effekt direkt. På de åtta första matcherna blev det bara en seger.

Efter den perioden har AIK dock radat upp trepoängare. De har vunnit fem av sina åtta senaste matcher och inte förlorat en enda av de drabbningarna.

I och med den senas tidens resultatrad är nytt allsvenskt kontrakt säkrat.

- Nu har vi en känsla av att vi kan börja jobba med utveckling igen, även om vi inte riktigt är i mål med att vara där vi vill vara. Det är så klart svårt att uppnå det i år men vi siktar på att göra så bra resultat som möjligt under de sista omgångarna, säger sportchefen Henrik Jurelius.

Om första tiden efter att Grzelak tagit över säger han:

- Vi träffade inte rätt resultatmässigt i början, men vi kände att vi gjorde bra saker, och framför allt rätt saker, varje dag i träning. Vi kände att det var på gång.

- Jag kan inte säga att jag inte var orolig, men jag kände mig väldigt trygg med det vi skapade på väldigt kort tid och det Bartosz gick in och gjorde, på planen och hur han fångade upp spelarna.

I AIK:s senaste kvartalsrapport, som publicerades under torsdagen, skriver klubbdirektören Björn Wesström följande:

"Resultattrenden kopplat till de samtal om justeringar i spelsätt blev huvudargumenten för att avsluta Rikard Norlings anställning i förtid. I jakten på en ny chefstränare sökte klubben efter en tränare med ett empatiskt ledarskap tillsammans med en fotbollsfilosofi som går att integrera med AIK Fotbolls identitet. Valet föll på Bartosz Grzelak".

Även sportchefen Henrik Jurelius, som just nu jobbar för fullt med truppen 2021, talar om Grzelaks ledarskap som viktigt för situationen som AIK befunnit sig i och vad man vill framöver.

- Jag är väldigt nöjd hittills, med det ledarskapet som han jobbar med och hur han får alla att vara involverade, säger Jurelius.

- Jag visste att det ledarskapet som Bartosz står för skulle fungera väldigt bra i AIK, och kanske framför allt i situationen vi befann oss i. Vi vet att det kommer bli bra i AIK över tid.

I somras värvade AIK också fyra nya spelare. Sotirios Papagiannopoulos, Mikael Lustig, Filip Rogic och Bojan Radulovic kom in.

- Jag är så klart nöjd med effekten det fått, dels rent visuellt på planen och poängmässigt utifrån vad de bidragit med. Men också över hur de höjt spelaren bredvid sig. De har fått andra att kliva fram i sin utveckling och bidragit till en ökad konkurrens som höjt gruppen. Det är inte bara fotbollsmässigt. Vi har pratat mycket om de karaktärer som de personerna är.

- De är personer som bidrar med något utöver det vanliga. All respekt för hur alla människor är som individer, framför allt när man blir så nedtryckta som vi var med de resultat som blev. Men det behövdes ny energi, och det kom alla nya spelare in med. Men de kom också in med ett lugn, en trygghet och förmågan att kunna hjälpa till att dra upp medspelare. Det skapades ganska snabbt en vi-känsla igen, att det här var något vi skulle göra tillsammans. De var starkt bidragande till det.

Hur tror du att du kommer se tillbaka på ditt debutår som ansvarig sportchef?

Jurelius skrattar till:

- Jag väntar med att summera det. Så kan man säga. Om det ges tid. Jag inser att det nog inte blir så mycket mer vila mellan säsongerna i år. Vi ska försöka göra det absolut bästa nu under avslutningen på säsongen och sen får vi lyfta blicken mot nästa år.

Någon normal situation var det inte Jurelius, som tidigare var assisterande sportchef, klev in i. Coronapandemin hade slagit till och AIK hade sportsliga problem.

- Det finns säkert både för- och nackdelar med att kastas in i det på det sättet. Det blev kanske onödigt tufft, för jag har min målbild för framtiden och den grusades så klart lite av allt som händer i världen men förhoppningen är så klart att vi kan börja jobba mot den allt eftersom.

- Jag fick otroliga läropengar direkt, så klart. Det går inte att svara annat.

Vad har ni att spela för nu när det återstår fyra omgångar?

- Det finns väldigt mycket. Först och främst är vi inne i en känsla av att vi kan vinna fotbollsmatcher och den vill vi behålla, för att sedan kunna bygga vidare in mot nästa år. Det är ett väldigt fokus på nästa match hela tiden, men det finns också den långsiktiga processen där vi jobbar in mot nästa år för att stå starka då.

Kan det vara en motivationsfaktor även för spelargruppen, att bygga inför nästa år?

- Ja. Det är någonting för oss. Vi har ju inriktat oss mycket på att sätta försvarsspelet igen sedan Bartosz kom tillbaka och nu jobbar vi med långsiktiga processer för att utveckla ett anfallspel.

Om derbyt mot Djurgården säger Jurelius:

- Det är alltid speciellt att gå in i ett derby. Laddningen kommer ganska enkelt. De har på nytt gjort ett bra år och nu ska vi försöka göra en riktigt bra prestation.

Det är uppenbart att du lever dig in i matcherna och att de betyder väldigt mycket för dig. Hur mår du en derbydag nu när du är sportchef?

- Det är sådana saker som man tror att det ska försvinna, men det blir så klart en extra krydda under hela veckan inför en derbymatch.

Jurelius skrattar till igen och avslutar:

- Jag försöker hålla mig lugn och balanserad, och bara finnas där för gruppen.