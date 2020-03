AIK:s vädjan har gett resultat - nära 700 000 kronor insamlat

AIK vädjade i fredags om hjälp från supportrar. Nu har klubben fått in nära 700 000 kronor i coronakrisen.

AIK har gått ut med att klubben, precis som andra föreningar i Sverige, påverkas av coronavirusets spridning i Sverige. Detta bland annat genom att det just nu inte spelas några matcher i Sverige, vilket innebär mindre intäkter till klubbarna.

AIK har som målsättning att samla in fem miljoner kronor till den sista maj för att klara sig igenom den rådande situationen - och hittills har klubben fått in en stor summa pengar. AIK har i skrivande stund fått in 683 802 kronor. Därmed är klubben en bit ifrån målet, men på god väg med tanke på att målsättningen offentliggjordes i fredags.

AIK vann sin grupp i svenska cupen och ställs i kvartsfinalen mot Malmö FF på bortaplan. Ännu är det inte klart när den matchen kommer att äga rum.