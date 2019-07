Ajdarevic säker på guldrace: "Vi som underdogs? Fuck that - vi ska vara med hela vägen"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Astrit Ajdarevic tror stenhårt på Djurgården i ett guldrace i år. Han menar att man på allvar ska räkna med de blårandiga. - Folk säger att vi är underdogs. Fuck that! Vi ska vara med hela vägen, säger stjärnan till Fotbollskanalen.

Skavanker gjorde att Astrit Ajdarevic fick nöja sig med ett inhopp på en halvtimme hemma mot Kalmar FF under måndagen. Han var på planen när Djurgården fick in 1-0 och 2-0 sent.

Segern gör att laget nu har fyra poäng upp till serieledaren Malmö FF och en match mindre spelad än ettan.

- Det var en viktig seger för oss, för att hålla tätt upp till Malmö. Jag har sagt hela tiden att allt är upp till oss själva och vi visade i dag att vi har en bra moral och trots att det stod 0-0 sent in på matchen hade vi tålamod och fick in ett rättvist mål, säger Ajdarevic efter slutsignalen.

Ska man räkna med er hela vägen i år?

- Ska man räkna med oss? Är du seriös? Vi har en match mindre spelad än Malmö och kanske snart är en poäng bakom dem. Det är klart att ni ska räkna med oss. Jag har sett några artiklar där folk inte ens räknar med oss. Det är helt sjukt. Det är klart att ni ska räkna med oss, hela vägen fram till den 30:e omgången.

Det känns inte som att det har varit så mycket snack om er?

- Nej, och det är helt sjukt. Vad fan håller ni på med? Vad har ni för jobb? Seriöst. Nej, men det är klart att ni ska räkna med oss. Till 100 procent.

Har det varit skönt att smyga?

- Jag vill inte smyga. Jag gillar inte att smyga. Folk säger att vi är underdogs. Fuck that! Vi ska vara med hela vägen. Det är därför jag kom hit, säger Ajdarevic.