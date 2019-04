Ajdarevic sparas inför derbyt: "Tre hela matcher på en vecka inte aktuellt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Astrit Ajdarevic inledde på bänken mot Norrköping under torsdagen.

Anledningen? Derbyt mot Hammarby på söndag.

- Tre gånger 90 minuter på en vecka var inte aktuellt, säger Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf till C More.