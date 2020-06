Åkeby spred främlingsfientliga inlägg - nu sparkas han av ÖFK: ”Jag är inte rasist”

Sverige är ”i krig” efter att en ”främlingsinvasion” nått landet. Det är en bild som Sören Åkeby, ny i Östersunds FK:s sportkommitté, nyligen spridit på Facebook. I samma inlägg beskrivs också en person som ”rasfrämling”. De senaste åren har han också delat en rad inlägg med negativt fokus på invandrare och Sveriges integration. Bland annat ett om att biståndsmyndigheten Sida lägger 52 miljarder på ”allsköns skräp” och att ”ensamkommande flyktingbarn har inget med barn att göra”.

I Östersunds FK:s värdegrund står det att klubben ”välkomnar mångfald” och man slår i ett dokument som beskriver föreningens vision fast att ”ÖFK skall aktivt ta ställning för människor som far illa i världen”. Vidare har klubben genomfört ett kulturprojekt till stöd för människor på flykt runt om i världen, samt ett kulturprojekt vars tema var ”styrka genom mångfald”. I dagarna publicerade klubben en tweet kopplad till Black Live Matters-rörelsen i vilken man skriver:

”Oavsett vem du är, står vi i Östersunds FK upp för allas lika värde”.

Åkeby, tidigare guldtränare i Djurgården, ska genom sitt arbete i kommittén, som även huvudtränaren Ian Burchnall sitter i, hjälpa tränaren med olika typer av sportsliga frågor. Det har klubbens ordförande Mathias Rasteby berättat för Östersunds-Posten.

Nyheten om att 68-åringen fått en roll i ÖFK bekräftades den 21 maj. Två dagar tidigare spred han det ovan nämnda inlägget om en ”rasfrämling” som mördat en pojke som försökt avstyra en våldtäkt. Åklagaren i ärendet har uppgett för Aftonbladet att en man är misstänkt för både våldtäkt och mord under en och samma kväll men att den mördade pojken inte ska ha känt till att våldtäkten begåtts och att det tycks ha gått timmar mellan brotten.

I inlägget som Åkeby delade, som efter att Fotbollskanalen tagit kontakt med honom nu är borttaget, stod det följande:

”Ännu en svensk mördad av rasfrämling! (Ovan nämnda pojken) blev knivmördad när han hjälpte en svensk flicka från att bli våldtagen av en somalier. (Ovan nämnda pojken) är en hjälte och martyr. Gör din plikt. Gör motstånd. Stå inte och se på när ditt eget folk blir mördade, våldtagna och förnedrade. Organisera dig och gör motstånd mot denna främlingsinvasion. Vi är i krig!”.

Under torsdagen tog Fotbollskanalen kontakt med Östersunds ordförande Mathias Rasteby som på frågan om hur klubben resonerat kring Åkebys sätt att agera på Facebook innan de valde att ingå ett samarbete med honom svarade:

- Jag är en sådan person som inte följer Facebook. Så är det. Det finns alla sina randiga och rutiga skäl till det. Jag tycker sociala medier är fantastiska men jag tycker generellt att det är lite för frispråkigt och att det är lätt att skriva saker där som man inte behöver stå upp för. Det är oavsett vem det gäller.

Ordföranden uppgav att han inte kände till inläggen som Åkeby spridit. Efter att ha fått inlägget om pojken som dött uppläst för sig sa han:

- Lite taget ur sitt sammanhang, så klart. Men jag kan säga, generellt, att det inte är något som jag står för på något sätt.

Rasteby hänvisade frågor om Åkebys agerande på Facebook till Åkeby själv.

- De där sakerna måste du ta med honom, så klart. Det är inget som jag har insikt i eller vill kommentera. Jag har inte koll på det. Jag tycker att han får uttala sig. Det är det jag menar, jag tycker att det på sociala medier är lätt att dela saker utan eftertänksamhet. Alla får ha rätt till sin åsikt. Men jag tycker att man då ska stå upp för den sen.

Kan man dela den här typen av inlägg om man ska representera ÖFK?

- Det är som jag säger: det ska du prata med honom om.

Kommer du göra något nu?

- Det är klart att jag måste titta på saken.

Hur kommer det sig att ni inte gjort research kring honom innan ni tog in honom och sett de här inläggen?

- Vi har ju tagit in honom för hans fotbollskunskap. Han är inte anställd av oss på något sätt. Vi har bara tagit in honom för hans fotbollskompetens.

När Fotbollskanalen påtalar att ÖFK enligt sin värdegrund står för bland annat mångfald säger Rasteby:

- Så är det, verkligen.

Är det problematiskt att han sprider den här typen av grejer i sociala medier?

- Återigen: det tycker jag att du måste prata med honom om. Det är ju han som väljer att göra det. Vi har ju vår värdegrund.

Men han representerar ju ändå ÖFK.

- Ja, fast jag vet inte om han är en representant för oss, egentligen. Vi tar hjälp av honom vad gäller hans fotbollskunskap.

Och då spelar det ingen roll hur man för sig eller uttrycker sig?

- Om man har en officiell roll på något sätt, då är det jätteviktigt.

Men du tycker inte att han har det i den rollen han har nu?

- Inte så specifikt i fotbollskommittén. För det är bara fotbollsfrågor (som hanteras, reds. anm) där.

En stund senare når Fotbollskanalen Sören Åkeby, som då pratat med Mathias Rasteby om saken. Han förklarar att han tycker att han gjort fel som spridit det han gjort. Inlägget som bland annat innehåller ordet ”rasfrämling” borde inte ha delats, säger Åkeby.

- Jag har läst om det för snabbt och bara skickat vidare det. Jag har absolut inte de (tankarna, reds. anm) liggande i bakgrunden. Jag har tränat utländska spelare i mer eller mindre hela mitt liv och varför ska jag bli någon rasist? Det finns inte i min värld. Det kan man bara glömma, säger den tidigare tränaren.

Just de begreppen känner du att du inte borde ha delat?

- Ja, det är väl klart så här i efterhand när det blir sådan här uppståndelse så känner jag att det nog gick för fort när jag delade.

Att vi har drabbats av en ”främlingsinvasion” och är ”i krig”, är det något du tänker?

- Nej, absolut inte. Det finns inte i min värld. Jag ber om ursäkt till alla de som tolkat det fel och att jag tolkat det fel. Jag står inte bakom det.

Kommer du ta bort det inlägget?

- Ja, om du hjälper mig så ska jag ta bort det direkt. Jag är så dålig på de här sakerna. Men absolut gör jag det (tar bort inlägget, reds. anm). Det är inget som jag står bakom. Jag har tolkat det fel och för snabbt.

Överlag är det ganska mycket negativt fokus på invandring i ditt flöde? Hur tänker du kring det?

- När man ser överskrifter så kanske man bara sänder i väg det, man delar det för att man tolkar överskriften på ett sätt och sen finns det andra saker i innehållet.

Om sitt samtal med Mathias Rasteby säger Åkeby:

- Jag säger precis samma sak till honom som jag säger till dig. Jag står absolut inte bakom det här och skulle jag göra det, varför skulle jag tränat så många utländska spelare? Om jag var rasist skulle ju inte någon av de spelarna fått spela. Då skulle jag ju inte ta in sådana spelare.

- För mig blev det här så overkligt. Jag förstår föreningen, vi har pratats vid, och vill föreningen avsluta det här så har jag all förståelse för det. Oavsett om jag känner mig lite misstolkad, på något sätt. Det här är ju ingenting som jag har skrivit själv, utan jag har ju delat det. Det har blivit stora proportioner av det hela. Det är inte alls meningen. Jag kan bara säga att jag definitivt inte är rasist. Jag tar tillbaka det där. Jag kommer ta bort inläggen direkt om det tolkas på det här sättet. Det var inte meningen.

Har Mathias sagt att du behöver lämna ditt uppdrag?

- Det får de ta en diskussion om i styrelsen. Jag sa det till honom att om han uppfattar det som att jag är rasist och de vill avsluta samarbetet så accepterar jag det, självklart.

Åkeby avslutar:

- Man ska nog tänka en gång extra över vad man delar vidare. Jag kan i alla fall säga att jag inte skrivit någonting av det här. Det är delningar.

Men man får väl ta ansvar för det budskap man sprider ut?

- Absolut. Absolut.

Efter samtalet med Fotbollskanalen har Sören Åkeby raderat flera inlägg på sin Facebook.

Under torsdagskvällen har ÖFK gått ut med följande på sin hemsida:

"Östersunds FK har idag beslutat att avsluta samarbetet med Sören Åkeby med omedelbar verkan. Sören Åkeby har under en kortare tid ingått i ÖFK:s sportkommitté men det samarbetet avslutas nu med omedelbar verkan. Samarbetet avslutas på grund att att det har blivit känt att inlägg från Sören Åkeby som publicerats på sociala medier direkt strider mot ÖFK:s värderingar. Östersunds FK tar direkt avstånd från de inlägg som delats och publicerats. Det är uppenbart att Östersund FK:s rutiner brustit avseende kontroll innan samarbetet inleddes. Vi kommer nu förstärka dessa rutiner".

Fotbollskanalen har sökt ordföranden Mathias Rasteby på nytt, utan framgång.