Åklagaren svarar på utredningskritik: "Inte optimalt att de hann före oss på två vittnen"

Under måndagen höll åklagarsidan i sin plädering (sammanfattning av vad de kommit fram till) i rättegången mot Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen". Då kommenterade åklagaren Niklas Jeppsson bland annat den kritik som försvarssidan riktat mot att Peabs internutredning, gjord av säkerhetsföretaget Modum, blivit en del av förundersökningen. Försvaret har gått hårt åt kontakterna som Ekobrottsmyndigheten haft med Modum, talat om att viss del av utredningen "lagts ut på entreprenad" och påpekat att Modum genomfört utfrågningar med flera av de som vittnat under rättegången som kunnat leda till uppsägning beroende på innehållet i svaren. Försvarssidan har menat att den situationen kan ha påverkat vittnena att säga vissa saker i samtal med internutredarna och i förlängningen under rättegången.

Åklagaren Niklas Jeppsson sa följande i rättssalen under måndagen gällande Modum:

- Att Peab velat göra en internutredning är fullt naturligt, och då har man anlitat Modum. Istället för att få hjälp av personal hos Peab har Ekobrottsmyndigheten fått information och tagit hjälp av anställda vid Modum. Den enda synpunkt man kan ha avseende Modums arbete är att Modum hann samtala med (två Peab-vittnen) före Ekobrottsmyndigheten hann det. Det är inte optimalt ur ett utredningsperspektiv. De har också lämnat uppgifter i en situation som kunde påverka deras arbete. Det ska rätten ha med sig.

Men Jeppsson menar ändå att man ska se på Peab-vittnena som trovärdiga, när de sagt att "Sollefteåbons" företag inte utfört något arbete på de platser på Stadsdel norr i Östersund där de varit arbetsledare/platschefer.

- De har inget att vinna på att lämna oriktiga uppgifter, sa åklagaren under sin plädering.

- Sen ska man komma ihåg att den tredje platschefen (som förhörts i rätten) lämnade Peab 2014 och han har inte varit i kontakt med Modum. Inte heller (Fältjägaren-vittne) har någon koppling till Modum.

Efter pläderingen utvecklade Jeppsson sitt resonemang runt Modum för media.

- Om en målsägande, Peab, anser att de skett felaktigheter i sitt bolag är det naturligt att de gör en internutredning. De har hänvisat oss, när vi har velat ha kontakter med Peab, till den utredningshjälp de anlitat. Alternativet hade ju varit att vi pratat med Peabs säkerhetsavdelning och de hade gett oss samma material. Jag tycker inte att det spelat någon roll för vårt bedrivande av utredningen, säger åklagaren.

Borde ni gjort något annorlunda vad gäller Modum?

- Det enda man kan kommentera kring det, som jag tycker är det man möjligtvis kan ha synpunkter på, är att de (Modum) hann före oss på två vittnen. Det handlade ju om att vi ville sätta oss in i materialet och komma förberedda till ett förhör, för att kunna genomföra det på bästa sätt. Det tar lite tid ibland, och Modum hann före.

- Då har de (vittnena) pratat och börjat diskutera det här med någon annan innan. Det är alltid bäst om vi är först, så att inte de får information eller något annat i en diskussion innan.

Återigen påpekar han att vittnena trots allt ska ses som trovärdiga i hans ögon.

- Jag tror att alla som lyssnat på de vittnena kan uppfatta de vittnena som väldigt trovärdiga.