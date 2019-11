Aktieteckningen i ÖFK går trögt – tar till nytt knep: ”Vi måste starta en julklappskampanj"

Östersund jobbar för att få in pengar för att kunna överleva. Nu behöver aktieförsäljningen klubben har gå bättre. - Vi måste starta en julklappskampanj där mödrar, fäder, barn och barnbarn får varsin aktie i julklapp, säger t.f. vd Lennart Ivarsson på ett medlemsmöte enligt ÖP .

Östersunds FK gick i somras ut med att klubben var i akut ekonomisk kris. Klubben meddelade först i september att de behövde ha tio miljoner på tio dagar och sedan dess har de slagits för sin överlevnad. I oktober meddelade klubben att de fortfarande behöver få in 11 miljoner kronor och under ett medlemsmöte under måndagen berättade klubben om det nuvarande läget.

Nu handlar det om tio miljoner fram till månadsskiftet mellan november och december för att klubben ska ligga i fas med den plan som finns.

- Jag hade hoppas på bättre flyt i aktieförsäljningen, men tecknandet går trögt. Vi måste starta en julklappskampanj där mödrar, fäder, barn och barnbarn får varsin aktie i julklapp. Teckningstiden förlängs, säger klubbens t.f. vd Lennart Ivarsson på mötet enligt ÖP.

Ivarsson ville under mötet inte svara på frågan om det kan komma att bli uppsägningar av personal, men menade samtidigt att personalkostnaderna måste minska på ett eller annat sätt till nästa år.

- Personalkostnader är den enskilt största kostnadsposten. Den blir viktig. Det återstår att se hur stor spelartruppen blir nästa år. Men det är inte klart än. Alla vet vilket trångt läge vi har i kassan.

Ivarsson fick också frågan om hur det ska gå att bedriva verksamhet 2020 om det endast finns 10 miljoner kronor i kassan i dag när det behövs 20 miljoner till årsskiftet. Hans svar var kort.

- Det ska gå, säger han.

Gällande skulderna klubben har meddelades det att det fortfarande återstår fyra miljoner kronor av det lån Daniel Kindberg har gett klubben. Dessutom har ÖFK lånat 6,9 miljoner kronor av Handelsbanken och utöver det finns det leverantörsskulder, där klubben har en skuld till Östersunds kommun på närmre två miljoner kronor. Klubben är däremot ikapp med skatteskulderna, då de har betalat skulden för november redan.