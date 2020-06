Aktuellt med skiften i Djurgården: "Algoritmen är oändlig"

I söndags spelade Djurgården allsvensk premiär borta mot Sirius, och vann med 2-0. Under onsdagen är det dags för omgång två, när Örebro kommer på besök till Tele2 Arena.

Det tajta spelschemat för med sig utmaningar och Djurgårdens tränare Kim Bergstrand medger att laguttagningen kräver betänketid.

- Spelarna befinner sig i lite olika faser och algoritmen för att ta ut ett lag nu är oändlig beroende på balans i laget, spelares bakgrund, tätt matchande och relationer sinsemellan. Det finns ju väldigt många parametrar i både det kortsiktiga och det långsiktiga för att få ihop det. Men so far so good, vi har ingen som gick sönder efter matchen senast och ingen var extremt nedgången heller. Så vi försöker att vara lite kloka och ändå få balans i laget, säger Bergstrand till klubbens hemsida.

Det är bara mittbackarna Alexander Abrahamsson och Jesper Nyholm som inte är tillgängliga för spel mot ÖSK, skriver Djurgården på sin hemsida.

Om matchen i sig säger Bergstrand:

- Vi känner att vi kommer att göra bättre ifrån oss än vad vi gjorde uppe i Uppsala. Vi kom därifrån med tre poäng och var ganska strikta men hade egentligen inget riktigt anfallsspel periodvis. Så vi måste visa mycket mer spelglädje i vårt eget spel och vara betydligt mer aggressiva och explosiva än vad vi var senast.

- Vi har ju inte riktigt kunnat gnugga på förändringar eftersom det är två dagar efter match utan det handlar mer om att få igång kroppar och huvuden och även teoretiskt prata lite fotboll. Men det är inte så att vi inte kan och vet vad vi ska göra på planen utan framför allt handlar det om att släppa ner axlarna.

Örebro förlorade sin premiär, mot AIK, med 2-0.