Allsvensk match omsätter 100 miljoner – nya uppgifterna kan påverka Etuhu-fallet: ”Är superintressant"

Våren 2017 skakades svensk fotboll om. Matchen mellan IFK Göteborg och AIK sköts upp på grund av att ”Gnagets” målvakt Kenny Stamatopoulos, som skulle stått mellan stolparna i mötet, larmat om att han blivit utsatt för ett mutförsök. Polisutredningen som därefter följde ledde fram till att åtal väcktes mot den tidigare AIK-spelaren Dickson Etuhu och en annan man, för grovt givande av muta.

Men tingsrätten friade båda de misstänkta. I ett pressmeddelande skrev man följande efter att domen presenterats:

”Tingsrätten har bedömt att det får anses utrett att de två åtalade personerna gjorde närmanden mot en AIK-målvakt om s.k. matchfixning, vilket målvakten genast förklarade att han inte var intresserad av. Domstolen har funnit att samtalet parterna emellan inte har haft ett tillräckligt konkret innehåll för att nå upp till ett straffbart muterbjudande i lagens mening”.

Tingsrätten skrev i domen att man anser det utrett att en av de två misstänkta sagt något i stil med att det inte vore ”dumt att tjäna två miljoner kronor för en match” till Stamatopoulos under ett möte på en restaurang inför AIK:s match mot Blåvitt.

Åklagaren Johan Lindmark har överklagat domen och framöver ska fallet tas upp även i hovrätten. Där lär aspekten om hur konkret erbjudandet var återigen spela en roll. Tingsrätten skrev följande i domen:

”Försvaret har invänt att två miljoner kronor är en helt orimlig förtjänst för en aktör i en läggmatch och att de insatser som hade krävts för att nå sådana vinster genast hade stoppats av spelbolaget p.g.a. misstänkt matchfixning. I förhållande till tillgänglig utredning i målet kan den invändningen inte helt ignoreras”.

Vidare går att läsa:

”Det har visserligen framkommit att (en av de misstänkta) är en storspelare. Det kan vidare antas att spelandet mot den aktuella matchen kunde ske från flera spelkonton, hos flera spelbolag, av fler än en person och kanske genom ett stort antal, men inte så iögonfallande, insatser. Allt detta är blott antaganden från domstolen. Likväl måste en ersättning om två miljoner kr enbart för Kenny Stams medverkan anses som påfallande hög. Den siffran framstår som överdriven även om de inblandade skulle dela på förtjänsten”.

”Det (en av de misstänkta) sade i denna del ger därför mer intrycket av ett försök att verifiera eller ”trycktesta” Kenny Stams nej tack, snarare än att (en av de misstänkta) med detta uttryckssätt lämnade ett konkret erbjudande om två miljoner kronor”.

Åklagaren och polisen har i sin utredning inte lyckats få fram information som bevisar hur stora pengar som satsas på en allsvensk match, och i förlängningen vad som är möjligt att spela för utan att varningsflagg hissas från spelbolag. Polisen har förhört Svenska Spels Dan Korhonen som sakkunnig (Korhonen vittnade även i tingsrätten) men han har inte kunnat uppge vad en allsvensk match omsätter på den globala marknaden i snitt. Tingsrätten hade därmed ingen möjlighet att titta på de nämnda två miljonerna i förhållande till vad det spelas för på marknaden, när de kom fram till att summan som Stamatopoulos fick frågan om är ”överdriven”.

Fotbollskanalen har under den senaste tiden varit i kontakt med en rad källor, både svenska och internationella, som jobbar med frågor rörande spel eller matchfixning och som har en stor insyn i spelmarknaden. Deras slutsatser? Samtliga menar att två miljoner är en hög summa, och att det historiskt sett inte brukar vara så stora pengar som läggs fram av matchfixare.

Men, källorna är också helt överens om hur mycket pengar som är i rullning på spelmarknaden i samband med en allsvensk match. I snitt omsätter en match i Sveriges högsta serie omkring 100 miljoner kronor på den globala marknaden, uppger samtliga källor för Fotbollskanalen.

Tobias Tibell, jurist och tf tävlingschef hos Svenska Fotbollförbundet, bekräftar också för Fotbollskanalen att 100 miljoner är en uppskattning som man inom svensk fotboll är bekant med. Han har tidigare förklarat att SvFF helt ställer sig bakom den bedömning som åklagaren gör i fallet kring IFK Göteborg-AIK, och om tingsrättens beskrivning kring pengarna som Kenny Stamatopoulos menar att han erbjudits säger nu Tibell:

- Spontant reagerar man ju på beloppet som påstås ha erbjudits, men samtidigt måste man ha med sig den omsättning som sker på en sådan här match på den globala spelmarknaden. Jag har inte tillgång till någon exakt uppgift eller någon uppskattning om hur stora pengar som omsattes på den berörda matchen men vi har ju sedan tidigare uppgifter om att det är otroligt mycket pengar i omlopp på allsvenska matcher, på den globala marknaden.

Tibell fortsätter:

- Det verkar ju som att tingsrätten sagt att det inte funnits någon utredning i den delen och det kan ju vara en fråga för åklagaren att överväga att komplettera med sådan bevisning, där man visar hur mycket den här matchen omsatte globalt. För det är ju inte säkert att de har spelat hos bolag i Sverige, om de nu har spelat.

Om jag har hört att det omsätts ungefär 100 miljoner kronor i snitt på en allsvensk match på den globala marknaden, är jag fel ute då?

- Nej, det är du inte. Samtidigt finns det så otroligt stora osäkerhetsfaktorer när man försöker uppskatta de siffrorna. Men det är väl en uppskattning som ligger ungefär i linje med de uppskattningar som jag har hört också, svarar Tibell.

SvFF-juristen, som också sitter med i det av regeringen nybildade matchfixningsrådet, menar att det stora spelandet på allsvenska matcher sätter storleken på det påstådda mutförsöket i ett nytt ljus.

- Om den uppgiften skulle vara korrekt, att en genomsnittlig allsvensk match omsätter den mängden pengar, då känns ju två miljoner som en mer rimlig siffra. Den känns inte helt orimlig, i alla fall, säger Tibell.

När Fotbollskanalen når åklagaren i ärendet som rör det misstänka mutförsöket inför IFK Göteborg-AIK, Johan Lindmark, meddelar han att uppskattningarna om omsättningen på den globala marknaden i högsta grad är intressanta för honom i arbetet med fallet.

- Det är ju en superintressant uppgift som jag gärna, på något vis, skulle vilja få något stöd för, säger Lindmark.

Är aspekten kring vad man skulle kunna spela för på en allsvensk match viktig i ärendet?

- Absolut. Det är inte alls en oväsentlig aspekt, så det här kommer jag titta vidare på, meddelar åklagaren.

Gemensamt för de källor som Fotbollskanalen pratat med är också att de nämner att så kallade ”spelmäklare” eller "spelagenter" är vanligt förekommande på spelmarknaden. De agerar mellanhänder och tar emot stora summor pengar från spelare. Pengar som de sedan sprider ut över spel på massvis av olika bolag, så att spelarna kan runda eventuella ”insättningstak” hos enskilda spelbolag och tjäna större pengar på en match utan att dra till sig blickar från spelbolag och de som ser över marknaden.

- De uppgifterna (om spelmäklare) har kommit till oss också, i något skede, bekräftar Tobias Tibell.

Åklagaren Johan Lindmark säger följande på frågan om hur vanligt han uppfattar att metoden som innebär att insättningarna sprids ut på massvis av spelbolag är hos matchfixare:

- Det är ju ungefär vad vi har misstänkt, att det går till på det viset. Sen måste vi kunna ha ett belägg för allt för att kunna gå in i rätten och säga: "Så här är det". Vi kan inte säga: "Det här har vi hört".

Lindmark är öppen med att det är väldigt svårt att slå fast saker och ting om hur den globala spelmarknaden ser ut.

- Man kan ju säga såhär, vi vet ju egentligen inte hur det ser ut med spelandet och vad som är möjligt att spela för. Spelmarknaden har ju varit oreglerad i praktiken under lång tid. Vi har inte ens en aning om hur många spelbolag i världen som tillhandahåller spel på svenska fotbollsmatcher, det är ingen som vet det. Man kan ha en ungefärlig uppfattning, men det är ingen som vet det. Det finns ju massor av spelbolag i Asien som vi över huvud taget inte har koll på, som tillhandahåller spel på svenska fotbollsmatcher långt ner i divisionerna. Vi har ingen aning om vilka pengar man kan spela för på de spelsidorna. Man kan ju även dela upp sitt spelande på flera olika spelsajter och det finns ju olika former av illegalt spelande. I alla fall mindre reglerat, så att säga, säger åklagaren.

- Det var det jag försökte påvisa under förhöret med representanten från Svenska Spel, att ingen har kläm på vad som är möjligt att spela för. Min bedömning är att det mycket väl går att spela för de här pengarna. Likväl, även om det skulle vara så att de två miljonerna i det här fallet var tagna ur luften och inte med verkligheten överensstämmande så behöver det ju inte vara så att personen ska få två miljoner kronor för detta. Det kan ju mycket väl vara så att det är ett sätt för de misstänkta att locka med sig någon. Det är ju en affärsförhandling. Det är ju ett sätt att få någon att tänka: "Jaha, vad intressant", för att få med någon på tåget.

Just nu håller åklagaren på att komplettera sin överklagan av tingsrättens dom med information som man via sin utredning fått fram efter förhandlingen i tingsrätten.

- Det vi har gjort är att vi tagit in banden från tingsrätten och lyssnat och analyserat förhöret med målvakten. Sen har vi även hållit ett nytt förhör med målvakten för att se om det skulle kunna finnas något ytterligare att få fram. Det är väldigt viktigt för det är ju egentligen bara de här tre personerna som kan tillföra någonting om vad som exakt har sagts under restaurangmötet. Dessutom har vi hämtat in lite kompletterande information som handlar om de ekonomiska kopplingarna mellan de två misstänkta. Vi har även tittat lite mer på den ena personens spelande. Det är ingen ny bevisning som på något vis helt förändrar bevisläget. Vi har tittat på bevisningen och vänt på de stenar vi kunnat vända på. Jag blev ju förvånad över att åtalets ogillades, för tingsrätten trodde ju på det målvakten berättat. Vår analys efter att vi har suttit och lyssnat på det han säger är att tingsrätten borde ha dömt för det här. Vår tro och förhoppning är att hovrätten kommer göra det, säger Johan Lindmark.

Något datum för när förhandlingen i hovrätten ska äga rum finns inte i dagsläget.