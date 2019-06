Allsvensk match utreds för misstänkt matchfixning

En allsvensk match i år utreds för misstänkt matchfixning, skriver Aftonbladet . Tobias Tibell, jurist på Svenska Fotbollförbundet, bekräftar att förbundet analyserar en match. - Vi har fått in information kring den matchen som vi just nu analyserar, säger förbundsjuristen till Aftonbladet.

Allsvenskan tar efter den här helgen sommaruppehåll över juni månad - men samtidigt utreds nu en match som nyligen spelades i serien för matchfixning, skriver Aftonbladet. Enligt tidningen spelades matchen i en av de senaste omgångarna i år och bland annat granskas ett antal spelares agerande på planen, men även spel som lades på matchen från "personer med nära koppling till spelare i det aktuella laget".

Aftonbladet uppger att en polisanmälan är upprättad, samtidigt som Svenska Fotbollförbundets förbundsjurist Tobias Tibell bekräftar för tidningen att förbundet "analyserar" den aktuella matchen, men även samarbetar med polisen.

- Vi har fått in information kring den matchen som vi just nu analyserar. Vi har begärt in ytterligare information från våra samarbetspartners i den här typen av utredningar, säger Tibell till tidningen.

En företrädare för den aktuella klubben uttalar sig om ämnet i artikeln och berättar att det var SvFF som hörde av sig till klubben.

- Vi fick informationen för några timmar sedan att man tittar närmare på vår match. Vi har pratat om det internt, men vi kan inte gör så mycket mer just nu utan vi väntar på mer information, säger företrädaren till Aftonbladet.