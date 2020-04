Allsvensk profil rankas som "skitstövel" i Norge - minns "grisetaklingen": "Ligger på min datorskärm"

Varbergs Bois-tränaren Joakim Persson hade en framgångsrik spelarkarriär i klubbar som Malmö FF, IFK Göteborg, Esbjerg, Hansa Rostock och Stabæk. Mellan 2005 och 2006 tillhörde svensken Stabæk, med spel i Norge, och gjorde sig då bland annat känd för att vara en hårdför spelare, då han i en match i september 2006 stod för en tackling som beskrivits som en "grisetakling" i Norge.

Persson hoppade in med båda dobbarna i vädret mot Branns Eirik Bakke, som gjorde sin första match med det norska laget efter comeback i norsk fotboll efter flera år i England, och blev tilldelad ett gult kort. Tacklingen blev även uppmärksammad efteråt, då Persson fick hård kritik från bland annat dåvarande Brann-tränaren Mons Ivar Mjelde som sa till norska tidningen Dagbladet att det var tur att Bakke inte bröt båda benen på grund av tacklingen. Brann-spelaren skadade sig inte och spelade den efterföljande matchen.

- Tacklingen var hemsk. Det var Guds lycka att Bakke inte bröt båda benen. Han hade tur att hans karriär inte slutade där och då, sa tränaren till den norska tidningen.

Persson var dock själv, i en intervju med Dagbladet, dagen efter matchen inte särskilt ångerfull och tyckte att hans lag borde ha fått en frispark i ett tidigare skede innan tacklingen. Persson hävdade också att det inte var rött kort med anledning av att Stabæk just i ett tidigare skede skulle haft frispark. Däremot erkände han att han kom in sent i duellen med motståndaren.

När Dagbladet poängterade för Persson att "vissa tycker att han borde ha fått ett hårdare straff" svarade svensken:

- Jag vet inte vilken nivå du pratar om, är det Tippeligaen eller dagis? Ibland smäller det och ibland kan det gå över gränsen. I går spelade vi en viktig match och då smäller det lite extra. Sådant är livet, sa han till den norska tidningen.

Nu har norska tv-kanalen Eurosports expert Joacim Jonsson, som är en välkänd expert och debattör inom norsk fotboll och tidigare sportchef för Fredrikstad, publicerat en lista över de största "skitstövlarna" i norsk toppfotboll senaste 20 åren. Där finns Persson med på sjundeplats efter den uppmärksammade tacklingen 2006.

"Grisetaklingen på Eirik Bakke på Nadderud är en av de allra fulaste tacklingarna som skett i norsk fotboll. Det var heller inte aktuellt att be om ursäkt efteråt", skriver Jonsson med hänvisning till Perssons citat om huruvida det är Tippeligaen eller dagis.

"Nu ska det sägas att han till slut gav efter, på Stabæks hemsida, och bad om ursäkt till Bakke. Men jag kan närmast garantera att det var efter krav från klubben och inte hans egen önskan", skriver Jonsson vidare.

När Fotbollskanalen ringer upp Persson minns han uppståndelsen efter tacklingen.

- Det är ju som det är i media när de ska dra igång någonting. Eirik Bakke hade vänt hem efter tolv år i Leeds, så jag tror att varenda kamera var där för att följa honom i just den matchen. Det är klart att det blev ganska stor uppståndelse, men vad ska jag säga? Jag kom lite sent, så kan man säga, säger han till Fotbollskanalen.

Hävdar du än i dag att det inte skulle ha varit rött kort?

- Det är väl bara att titta på bilderna, det kan inte bli mycket rödare än så. Samtidigt gör domarna också misstag.

Du sa efteråt: "Är det Tippeligaen eller dagis?" Vad säger du om det i dag?

- Det var väl beroende på frågan som jag fick, dum fråga kräver ett dumt svar - och det fick han ju. Om man aldrig har spelat fotboll själv vet man inte ungefär hur snabbt det kan gå och det som kan se ut som våldsamt ibland rör sig kanske om en tiondel i beslutsfattandet om man är först på bollen. Sedan ska man inte tackla på det sättet som jag gjorde, men på den tiden och framför allt 20 år innan det var det inga konstigheter, säger han.

Persson fortsätter:

- Det är bara att titta på hur Maradona blev behandlad. Om det hade varit samma regler nu som man hade på 80- och 90-talet hade Maradona gjort 50 000 mål och de hade delat ut 74 000 röda kort. Det var väl lite tuffare på den tiden, men sedan var det givetvis ett hack för högt från min sida, men det är klart att när man går in i den duellen tror man ju att man ska vara först på bollen.

- Så fungerar det utomlands också, så ser det ofta ut på träningarna, men sedan använder man kanske inte de verktygen lika mycket på matcher, då man vet att det genererar kort. Om man tar Stefan Schwartz har väl han delat ut 7000 sådana. Det är klart att anledningen till att det blev så uppförstorat handlade om att det var just Bakke och att det var just den matchen, men det finns de som gjort betydligt värre grejer. Är man med i stridens hetta tar man fel beslut ibland och detta blev inte helt rätt.

Pratade du något med Eirik Bakke efter detta?

- Nej, då skulle man behövt ringa rättså många människor efter matcher. Jag tror att jag åkte på något liknande när Novakovic klippte mig i en svenska cupen-final med en tvåfotare som träffade båda knäna, så jag fick kliva av efter 27 minuter. Man vet spelets regler, ibland gäller det att hoppa undan och ibland gäller det att ta för sig. Så enkel är fotbollen. Han klarade sig som tur var bra, det var tur i oturen.

Fotbollskanalen är däremot inte först på länge med att påminna Persson om tacklingen. Faktum är att tränaren har en bild på tacklingen som skrivbordsbakgrund på sin dator.

- Den ligger på min datorskärm. Jag är inget datorgéni, så han som installerade min dator lade den som förstasida, så jag ser den varje dag. Jag vet inte hur jag ska ta bort den, så den finns med. Som tur är har man gjort lite annat de 20 åren man spelade elitfotboll. En dålig händelse är inte hela karriären, säger han och skrattar.