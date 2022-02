Allsvensk "stormatch" i Spanien - men Blåvitt ville inte möta Bajen

Det är inte särskilt vanligt att förväntade toppkonkurrenter i allsvenskan ställs mot varandra under försäsongen. Men under lördagen händer just det. IFK Göteborg ska ta sig an Hammarby i Marbella.

- Det handlar om logistik här. När man skriver ett avtal om ett träningsläger så ska arrangören garantera matcher. Helst vill vi inte möta allsvenska lag men å andra sidan möter vi ett väldigt bra lag så det blir bra, säger Blåvitts tränare Mikael Stahre.

Är det en kittlande måttstock ändå?

- Det är klart att det är så. Det blir en tuff match, absolut.

Mittfältskuggen Gustav Svensson:

- Jag tror att vi egentligen inte vill möta allsvenska lag. Det klassiska är ju att möta norska, danska eller ryska lag. Men det ska bli kul att spela mot Hammarby och att få göra det på vanligt gräs.

ANNONS

Den förre landslagsspelaren vill dock inte dra för stora växlar av mötet, oavsett utfall.

- Jag har varit med så länge så jag försöker att inte tänka så mycket på resultat. Helheten ska sitta. Men självklart, när matchen väl blåser igång så står man där och är redo att gå in i varenda duell för att vinna den där jävla matchen.

- Det ska bli kul att se om vi fått lite effekt av den träningen vi gör.

Drabbningen sparkar igång klockan 15.00 under lördagen.