Allsvenska debutanter hjältar i AIK:s premiärseger

Under söndagen var det dags för allsvensk premiär för Örebro SK och AIK. Lagen möttes på ett öde Behrn Arena.

ÖSK skapade mest till en början. Redan i den 13:e minuten var hemmalaget nära att göra 1-0 när den tidigare AIK-spelaren Jack Lahne rann igenom på vänsterkanten och kom till avslut. Men AIK:s nye målvakt Jakob Haugaard räddade skottet från nära håll.

Det gjorde Haugaard även när ÖSK-forwarden Agon Mehmeti styrde vidare ett inspel från Nahir Besara i den 34:e minuten. Samme Mehmeti var nära att näta även på tilläggstid i den första halvleken, men också då stod dansken i vägen när forwarden skarvade bollen mot mål.

AIK skapade en riktig farlighet under de första 45 minuterna. Mittbacken Karol Mets sköt ett tungt skott strax utanför ena stolpen, i den 37:e minuten.

Men bortalaget skulle ändå bli det lag som spräckte nollan först. I den 59:e minuten nickade den allsvenske debutanten Robin Tihi in 1-0 på en hörna från Sebastian Larsson. Mittbacken stötte in i Nahir Besara, som föll till marken, och kunde sedan ostört skalla in bollen i nät. Bara några minuter tidigare skrek ÖSK på straff, efter att Jasir Asani fått omkull Jake Larsson, men då friade domaren Martin Strömbergsson.

Mot slutet av matchen var AIK nära att kontra in två mål. Först sköt inhopparen Stefan Silva rakt på Oscar Jansson i friläge och därefter sköt en annan inhoppare, Kolbeinn Sigthorsson, ett skott tätt utanför ena stolpen.

Men även ÖSK kunde ha nätat i slutminuterna. I den 89:e minuten träffade inhopparen Robin Book ribban med ett långskott.

Ett andra mål kom dock till slut, i den 92:a minuten. Inlånade Jasir Asani tryckte in 2-0 i krysset från en position utanför straffområdeslinjen. Även forwarden målade alltså i sin allsvenska debut. Han kom till AIK från FK Partizani i vintras. 2-0 blev också slutresultatet.

- Det kändes jävligt bra, om jag ska vara helt ärlig. Att sätta dit ett mål som mittback, det händer inte så ofta, säger Robin Tihi till Dplay.

Örebros startelva: Oscar Jansson - Albin Granlund, Michael Almebäck, Andreas Skovgaard Larsen, Benjamin Hjertstrand (Kevin Wright 74) - Jake Larsson, Nordin Gerzic, Simon Amin (Johan Mårtensson 65), Jack Lahne (Erik Björndahl 84) - Nahir Besara, Agon Mehmeti (Robin Book 74)

AIK:s startelva: Jakob Haugaard - Felix Michel (Per Karlsson 75), Robin Tihi, Karol Mets - Bilal Hussein (Robert Lundström 75), Sebastian Larsson, Ebenezer Ofori (Enoch Kofi Adu 70) Jasir Asani - Paulos Abraham, Henok Goitom (Kolbeinn Sigthorsson 70), Saku Ylätupa (Stefan Silva 83)