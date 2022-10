Allsvenska panelen: "Bajens sommarvärvningar har varit var alldeles för svaga"

Andréas Sundberg

Bara 1-1 hemma mot Sirius och nu sju poäng efter Häcken. Det blir svårt för Hammarby att ta guldet. Varför räcker man inte hela vägen?

Det beror kanske på flera saker, men en är att sommarfönstret var alldeles för svagt. Veton Berisha köptes loss från Viking för cirka 20 miljoner plus sign on bonus på 10 miljoner, Abdelrahman Saidi från Degerfors för 5 miljoner, Steve Trawally från Ajman för 4 miljoner (kom visserligen i våras), Pavle Vagic från Rosenborg för 7 miljoner, Shaquille Pinas från Ludogorets för 8 miljoner. Och så värvades även David Concha in.

Sommarens värvningskalas kostade Bajen cirka 50 miljoner kronor. Om man ser till den jättesatsningen så har leveransen från de här spelarna varit för svag.

ANNONS

Berisha värvades in för att vara avgörande och skjuta guldet till Södermalm. Men efter en fin start med mål mot Sundsvall, Degerfors och AIK, så har han nu gått mållös i sju raka matcher, och det var såklart inte det som Bajen hoppades på. I de sju mållösa matcherna spelade laget bland annat oavgjort mot Malmö FF, Häcken och Djurgården och det är klart att han är värvad för att vara skillnaden i den typen av matcher.

Trawally är skadad, men satt innan det en hel del på bänken.

Saidi, Vagic, Concha är bänkade, och i senaste matchen som var mot Sirius satt även Pinas på bänken. Pinas har dock sett bra ut i en del matcher han spelat.

Om man jämför och tittar på till exempel Häcken som tappade Leo Bengtsson och Gustav Berggren så har Martin Ericsson var träffsäker. Han tog in Simon Gustafson och Tobias Sana som ersättare. Och inför säsongen när Patrik Wålemark såldes så värvades Ibrahim Sadiq in som ersättare.

ANNONS

Vilket lag hamnar på kval för att hänga kvar?

Stressen hos Varberg nu när Degerfors har åtta raka utan förlust. Det är väldigt imponerande för ett lag som ligger på kvalplats. Men är det för sent? Tre matcher kvar och två poäng upp till Varberg. Jag tror att Degerfors löser det och hänger kvar, och att Varberg får kvala. Degerfors möter Helsingborg borta, Värnamo hemma och Malmö FF borta.

Varberg har kvar: Mjällby borta, Malmö FF hemma och Sirius borta.

Vad för sak eller saker tar du med dig från förra omgången?

Att AIK är bajs. Skoja bara. Men det är svårt att inte ta med sig John Guidetti och Alexander Jeremejeffs bråk på Friends Arena. Nu hoppas vi att båda blir uttagna till landslagets januariläger. Sedan är det ju även svårt att inte ta med sig hur MFF fullständigt säckade ihop mot Djurgården. Tar också med mig Kim Bergstrands och Thomas Lagerlöfs byten. Kalle Holmberg gjorde mål efter bara några sekunder på plan och Besard Sabovic slog en fantastisk passning så att Joel Asoro fick straff. Dessutom var det många spelare som var bra. Häckens mittfältstrio, Even Hovland, Hugo Larsson - och Jacob Ortmarks mål.

ANNONS

Martin Petersson

Bara 1-1 hemma mot Sirius och nu sju poäng efter Häcken. Det blir svårt för Hammarby att ta guldet. Varför räcker man inte hela vägen?

Deras spelsätt har varit imponerande på många sätt men i slutändan har det inte varit tillräckligt effektivt. Dessutom är det ju flera nyförvärv som inte slagit väl ut. Exempelvis Pavle Vagic, Bubacarr Trawally, David Concha och Veton Berisha har ju inte satt det avtryck som man kunde förvänta sig. Totalt sett kan det här bli en bra säsong för Hammarby oavsett men någon riktig fullträff ser det inte ut att bli.

Vilket lag hamnar på kval för att hänga kvar?

Varberg. Just nu ser Degerfors mycket hetare ut och jag kan enkelt se de rödvita besegra både Helsingborg och Värnamo framöver. Det kan mycket väl lyfta laget till säker mark eftersom bara två poäng skiljer. Varberg är en lagmaskin men har hackat mer än Degerfors på sistone och gissningsvis har man inte riktigt varit berett på en kamp för att undvika kval. Åtminstone inte på samma sätt som Degerfors.

ANNONS

Vad för sak eller saker tar du med dig från förra omgången?

Det är svårt att komma runt Malmös enorma kollaps. MYCKET måste hända där i vinter. Men främst är det Häckens kyla i det här avgörande skedet av säsongen som fastnat. Per Mathias Högmos mannar verkar i princip oberörda av att de har press på sig i en guldstrid och att de möter starka lag på bortaplan. Otroligt imponerande.

Olof Lundh

Bara 1-1 hemma mot Sirius och nu sju poäng efter Häcken. Det blir svårt för Hammarby att ta guldet. Varför räcker man inte hela vägen?

Bristande effektivitet framåt och där värvningar av Berisha och Trawally varit besvikelser och man saknar en riktig skyttekung. Även en tydlig förstamålvakt och det har blivit en del individuella misstag av typen som mot Sirius. Den stora spelaromsättningen är en faktor och man har inte fått ihop helheten.

ANNONS

Vilket lag hamnar på kval för att hänga kvar?

Degerfors har gjort en imponerande uppryckning och kan gå om Varberg redan kommande omgång. Även om Helsingborg har en teoretisk chans verkar laget helt ur slag och där kan Degerfors vinna. Varberg har Mjällby borta och det är tryck på Jocke Perssons lag. En seger på fem senaste och kvalstrecket hotar. Just nu är Degerfors min favorit att slippa kval och att Varberg hamnar där.

Vad för sak eller saker tar du med dig från förra omgången?

Häckens imponerande sätt att återigen åka till Stockholm och hämta en trepoängare. Det har funnits frågor kring om Per Mathias Högmos lagbygge skulle klara trycket när SM-guldet ska bärgas, men det är uppenbart att den mentala styrkan är där. Kanske är det yogan? Sedan är det bara att inse att Skåne har en mörk allsvensk säsong. Förutom Malmös underprestation har HIF fallit igenom och det blir en tuff vinter för en ifrågasatt Andreas Granqvist. Underifrån har varken satsande Trelleborg eller Landskrona varit nära att slåss om att flyttas upp. Malmö FF ser ut att bli ensamt skånskt lag kvar i allsvenskan.