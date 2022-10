Allsvenska panelen: "Citerar Baloo: Måste kittla dödsskönt i kistan"

ANDRÉAS SUNDBERG

Häcken har nio fingrar på SM-bucklan inför söndagen. Vad tror ni att det betyder för klubben att dessutom kunna avgöra på ”storebrors” hemmaplan?

Oj vad spelare från området, som Simon Gustafson, Samuel Gustafson, Erik Friberg, Alexander Jeremejeff och Peter Abrahamsson, gillar det här läget. De hade älskat att säkra guldet mot IFK Göteborg och visa att de har gjort sin klubb till bäst i Sverige. Om Blåvitts spelare, ledare och fans skulle känna sig små? Det kan man säga. Och då har jag inte nämnt Tobias Sana. Den revanschen skojar man inte bort. Att på mindre än ett halvår ha blivit utsparkad från IFK Göteborg, hamnat i Häcken, till att ta SM-guld efter en match mot Blåvitt. Det hade varit speciellt.

Degerfors har fått nytt liv och har just nu greppet om att slippa kval. Hur tror ni att det går och varför?

Degerfors hänger kvar och Varberg får kvala. Degerfors har nio raka matcher utan förlust. Och då har man bland annat mött Häcken, Djurgården och AIK. Det är en riktigt stark trend för att vara ett lag som slåss för att hänga kvar i allsvenskan. Nu går man en kamp mot Varberg. Varberg som inte har gjort det lika bra i slutet. Degerfors är en poäng före och möter Värnamo hemma och Malmö FF borta. Varberg har Malmö FF hemma och Sirius borta.

AIK riskerar att missa Europaplats, hur tror ni att klubben kommer att agera i vinter i så fall, om man både ser till personal och spelare?

Spelet har inte varit tillräckligt bra. Truppen är för svag och ojämn och man behöver fler klasspelare. Nu slutar dessutom Sebastian Larsson och Mikael Lustig. Så AIK behöver värva ett gäng spelare och så lär man anställa en ny tränare. Räkna med en del nyförvärv, framför allt på centralt mittfält och kant. I Joe Mendes, Alexander Milosevic, Sotirios Papagiannopoulos och Erick Otieno har man en bra backlinje, men Mendes måste ta kliv och blir Otieno kvar? Om han säljs så är känslan att AIK vill värva med tanke på att Axel Björnström inte riktigt har övertygat. På det centrala mittfältet försvinner Sebastian Larsson, och frågan är om Bilal Hussein blir kvar eller säljs? Vincent Thill har något, men måste klara av att få ut det i match efter match. Det har han inte fått och AIK har inte råd att vänta. Samma sak gäller väl med Zachary Elbouzedi och Erik Ring. Någon kan man såklart ha kvar, men kanske inte alla tre. Och hur blir det med Nabil Bahoui vars kontrakt går ut?

VIKTOR ELM

Jag tänker direkt på ett citat av Baloo. Det måste ”kittla dödsskönt i kistan” på Häcken-spelarna. Tänker först och främst på Tobias Sana. Bitterljuvt för honom på något sätt. Sparken från IFK. Upplockad av konkurrenten från Hisingen som i större delen av sin livstid fått leva i den blåvita skuggan. Häcken har dock varit bättre än IFK under många år på senare tid. Både mer välskött utanför som på planen. Jag misstänker att det känns oerhört stort för de människor vilkas hjärtan klappar hårt för ”lilla” Häcken att både vinna deras första guld och dessutom göra det på Ullevi.

Prestationerna på planen har varit starka rakt igenom hela säsongen. De har verkligen förtjänat chansen att få avgöra på det här speciella sättet. Det måste kännas mer än underbart. Särskilt för de spelare från Göteborg (bröderna Gustafsson, Friberg och Abrahamsson) som fått leva med IFKs framgångar under uppväxten. Kul på många sätt.

Jag hade nästan räknat ut Degerfors efter våren. De såg inte särskilt starka ut. Jag tyckte inte heller att sommarvärvningarna var något att skryta med. Men jag hade så väldigt fel! Nu spelar de med ett självförtroende och en pondus som säkert Malmö FF är avundsjuka på. De inte bara tar poäng utan gör det övertygande! Faraj har imponerat. Lagerbielke har gjort succé. Men framför allt tror de på det de gör. De kommer lösa nytt kontrakt utan kval.

Tyvärr (och jag tycker verkligen tyvärr) kommer Varberg få kvala. Jag gillar Varberg då det bidrar med något annat i Allsvenskan. De går sin väg och har verkligen optimerat sina resultat utifrån förutsättningarna. Men så klart kommer de fightas in på målsnöret.

De kommer absolut att missa Europa detta året. Jag anser också att de inte tillhör de fyra bästa lagen just nu. AIK är bra men inte på den nivån som man önskar av AIK. Nu när Seb, Per och Lustig slutar kommer det bli ett litet sökande efter nya spelare som på bästa sätt kan fylla tomrummet som uppstår. Fotbollsmässigt kommer det alltid någon ny, men det är svårt att hitta spelare med drivet, viljan, AIK-känslan och ledaregenskaperna som dessa tre besitter.

Dock besitter truppen stora kvaliteter redan. Om AIK ger de duktiga unga killarna chansen samt värvar in något riktigt toppnamn så kommer det kunna bli ordentlig fart på laget. Med ett toppnamn tänker jag på Arnor Sigurdsson och/eller Arber Zeneli. Tycker även de ska försöka med Saletros och Paulos Abraham. Båda med AIK-feelings. Den bästa värvningen de hade kunnat göra är dock Henrik Rydström! Det har snackats om det och det ligger säkert en sanning i att de kommer försöka. Betala kan de, men frågan är om Rydström har AIK i tankarna. Annars får de sätta Goitom på intensivkurs för jag tror att han kan bli en kanontränare inom kort.

MARTIN PETERSON

Det blir så klart spiken i kistan på de senaste årens sportsliga maktskifte i Göteborg. Så det är givet att en triumf på Gamla Ullevi hade suttit fint för Häcken, för de vet ju också att det kommer svida extra för Blåvitt. Att besegra Djurgården, AIK, Malmö och sedan säkra guldet mot IFK är ett ”svep” som heter duga.

Degerfors har fått nytt liv och har just nu greppet om att slippa kval. Hur tror ni att det går och varför?

Degerfors klarar sig kvar. Jag tror att de kan besegra Värnamo i nästa omgång och då blir det väldigt tufft för Varberg att gå om. Joakim Perssons mannar har en klart sämre form och om man i det här läget inte kan få till en bättre prestation än att man förlorar med 4-1 mot ett Mjällby som har lite att spela för ringer varningsklockorna.

AIK riskerar att missa Europaplats, hur tror ni att klubben kommer att agera i vinter i så fall, om man både ser till personal och spelare?

En ny tränare ska ju in, så länge man inte fortsätter med Henok Goitom, och efter en sådan här säsong kommer så klart blickar riktas även mot sportchefen Henrik Jurelius. Det blir spännande att följa, hur mycket det kommer hända på ledarsidan. I truppen måste mycket hända. Det kommer finnas ett behov att få in egenskaper både på och utanför planen, med tanke på att Sebastian Larsson, Mikael Lustig och Per Karlsson försvinner, vilket gör utmaningen stor. AIK kommer alltid vara en attraktiv klubb för spelare, men hur pass attraktiv i jämförelse med andra svenska toppklubbar om det inte blir något Europa-spel? Här finns ett jobb att göra.