Allsvenska panelen: "Dags att säga adjö till vissa MFF-spelare"

VIKTOR ELM



Åtta förra året, nu är IFK Göteborg på sjätte plats - hur ser ni på lagets säsong?

Efter en lite trevande start rent spelmässigt och sedan efter Sana-tumultet har IFK verkligen hittat flytet i spelet. De ser väldigt bekväma ut i sitt sätt att spela och jag misstänker att det är harmoni även vid sidan av. Stahre har fått tid på sig att sätta sin idé och de förtjänar absolut den position de befinner sig på. Man förväntar sig alltid att IFK ska kunna vara med bland topp sex men trots det är jag positivt överraskad över deras säsong. Med spelarmaterialet de nu förfogar över och med nuvarande form känns det som att de kommer sluta just topp sex. Marcus Berg har en otroligt stor betydelse för IFK just nu och är den störst bidragande orsaken till deras fina säsong skulle jag säga. En annan positiv sak är att de nu lyckats slussa in två unga spelare i Carneil och Bångsbo som faktiskt kunnat göra laget lite bättre. Viktigt då startelvan haft en hög medelålder.

Vilket/vilka lag är en besvikelse i allsvenskan?

Jag tycker det är fyra lag som borde presterat lite bättre än de gjort. Först och främst Malmö FF som har blandat och gett något oerhört i sina prestationer. Kan man skönja en viss mättnad hos många av spelarna? De har ändå vunnit allt! Det är lite trögare förflyttningar, lite långsammare passningsspel och lite mer klagande än tidigare år. Jag tror det är dags att säga adjö till vissa spelare och satsa nytt och fräscht.

Norrköping och Elfsborg har även de underpresterat. De har båda hamnat i en ”dåligt självförtroende-fas” där spelet ibland kan vara okej men att det saknas det lilla sista i båda straffområdena. Jag känner igen det så väl från vissa år i KFF. Elfsborg har varit bättre än Norrköping men så klart hade man förväntat sig att båda dessa lag skulle prestera bättre än lag som Mjällby och Sirius. Poängskörden kontra spelarmaterial är under all kritik. Jag har sett Norrköping live i år och då saknades det fart. Presspelet var så dåligt att man undrade om laget verkligen ville vara på plan.

Sist och sämst har Sundsvall varit. Jag hade förväntat mig en dålig position i tabellen men det laget har presterat har inget i Allsvenskan att göra.

Det är en del spelare som har imponerat i år, vem tycker ni har stuckit ut lite extra?

Den spelare som stuckit ut allra mest är så klart Jeremejeff. Inga nyheter. 20 mål är svårt att göra och ändå återstår det 1/3 av matcherna. Suveränt bra gjort! Så klart kan jag nämna Marcus Berg, Besara och Antonsson som producerat poäng men jag väljer att plocka fram tre andra som inte brukar få rubrikerna. Ricardo Friedrich i Kalmar har hållit en hög nivå och hållit nollan i nästan hälften av matcherna! Hampus Finndell är en spelare som ständigt är inne i offensivt straffområde och gör stor nytta även i defensiven. Snart proffs utomlands! Vill även lyfta fram Carlos Moros Garcia i Mjällby. Stygg, positionssäker och gör laget bättre på många vis.

MARTIN PETERSSON

Åtta förra året, nu är IFK Göteborg på sjätte plats - hur ser ni på lagets säsong?

Jag trodde inte att de skulle ha häng på toppstriden på det sättet som de har just nu. De inger en helt annan respekt än tidigare år och skulle de klara av att nå en topp fem-placering är det bra jobbat av Mikael Stahre och co. Nu har de även fått fart på Hussein Carneil och Johan Bångsbo, två unga spelare som kan stärka ekonomin ytterligare via försäljningar framöver. Totalt sett känns det som att Blåvitt tar steg i rätt riktning som klubb under vd Håkan Milds ledning.

Vilket/vilka lag är en besvikelse i allsvenskan?

Malmö FF är så klart den största besvikelsen. De har förutsättningarna för att dominera den här serien och göra kampen om SM-guldet väldigt tråkig. Men det klaffade inte med Milos Milojevic och nu ser chanserna till den allsvenska titeln ut att vara bortspelade. Kommer de ens klara av att nypa en Europa-plats? Allt annat vore ett megafiasko. Vidare är Elfsborgs säsong en flopp. De har tur att den här serien innehåller tre riktiga bottengäng. Hade den trion varit bättre och skrapat ihop fler poäng hade situationen kunnat bli alarmerande på allvar för Borås-laget.

Det är en del spelare som har imponerat i år, vem tycker ni har stuckit ut lite extra?

Går det att komma runt Alexander Jeremejeff? Han står på 20 gjorda mål med en tredjedel kvar att spela och har därmed sjukt nog chansen att nå upp i Jan ”Lill-Damma” Mattssons notering på 31 mål från 1975 (26 omgångar spelades visserligen då). Jeremejeff är helt enkelt på väg mot väldigt speciella siffror i allsvenska sammanhang.

ANDRÉAS SUNDBERG



Åtta förra året, nu är IFK Göteborg på sjätte plats - hur ser ni på lagets säsong?

Försiktigt positiv. Känslan är att det tidigare var många oavgjorda matcher där en del nu har tippat över till segrar. Där har Marcus Berg en del i det positiva. Så en fråga som är svår att undvika är: hur blir Blåvitts liv den dagen (och det dröjer kanske inte jättelänge?) då Berg lägger skorna på hyllan? Där har Håkan Mild med flera en utmaning.

Det är tajt i tabellen och det är klart att många inom klubben lär vara glada över att det nu bara är en poäng upp till Malmö FF och tre till AIK. Men man är samtidigt på samma poäng som sjuan Kalmar FF och två ner till åttan Mjällby.

Vilket/vilka lag är en besvikelse i allsvenskan?

Att Malmö FF med den truppen och ekonomin är tio poäng efter Häcken, och en poäng före Kalmar FF och IFK Göteborg, det är såklart en besvikelse. Lägg där till att man sparkade Milos Milojevic efter bara sex månader, och nu har sin sportchef som tränare.

Sedan borde det vara en besvikelse inom AIK över att man sparkade Bartosz Grzelak som man förlängde med i mars.

Och så har vi IFK Norrköping som minst sagt famlar. Elva i tabellen, och skyllde på sin tränare Rikard Norling - men efter att man sparkade honom har man, trots flera förstärkningar, bara en seger (hemma mot Degerfors) på sju matcher. Det är nog tur för ”Peking” att lagen under är svaga, men ändå är det bara sex poäng ner till kval och nu väntar Hammarby och Malmö FF.

Det är en del spelare som har imponerat i år, vem tycker ni har stuckit ut lite extra?

Det är enkelt att kolla på målskyttar, och det är klart att 20 mål på 19 matcher är ett otroligt facit av Alexander Jeremejeff. Och att ha gjort tolv mål för nykomlingen Värnamo är imponerande av Marcus Antonsson. Men jag är mer svag för hjärnorna bakom målen. För passningsspelarna, lagens motorer. För spelare som Darijan Bojanic, Moustafa Zeidan och Nahir Besara. Bojanic insats i derbyt mot AIK var fem plus. Två assist, där den till Veton Berisha var extra läcker.