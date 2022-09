Allsvenska panelen: "Luktar desperation, MFF"

OLOF LUNDH

Åge Hareide ser ut att ta över Malmö FF säsongen ut. Tankar?

Tillbaka till framtiden? Klart att det är förståeligt att Malmö måste göra något då det uppenbarligen inte fungerat under Andreas Georgson som äventyrar sin roll som sportchef om laget gör fler svaga insatser under hans ledning. Åge Hareide kan klubben, var framgångsrik senast och inser att det handlar om att försöka rädda vad som räddas kan under två månader. Jag förstår att man går på det valet och sedan försöker hitta en tränare som kan ta över vid årsskiftet. Kanske ville inte Malmös förstaalternativ hoppa av mitt under säsongen? Sedan är det givet att det gungar under marken för hela MFF-ledningen även om man får ta Malmö-basen Anders Pålssons uttalande om att man investerat 130 miljoner kronor med viss försiktighet. Klubben har sålt spelare för kring 100 miljoner kronor och är klart för Europa League som ger minst 90 miljoner kronor.

Tappad poäng för Häcken och storförlust för Hammarby. Guldfrossa, eller hur ska man tolka den dippen?

Två föreningar som tillsammans har ett SM-guld ihop (Hammarbys från 2001) även om de vunnit cupen i relativ närtid. Ja, det är givet att det är mentalt när Häcken tappar poäng hemma mot Degerfors. Bajens storförlust i Norrköping var en kombination av att hemmalaget har kvalitet och fick det att märkas på planen samt att Hammarby gav ett lite nonchalant intryck. Hammarby borde ha dödat matchen i första halvlek och därmed gett sig ett bättre läge när nu Djurgården och Häcken väntar.

Marcus Antonsson bär sitt Värnamo och efter anfallarens hattrick igår är man nu sex poäng över kvalstrecket. Vad säger ni om Antonssons och Smålandsklubbens säsong så här långt?

Värnamo spelar mer på Antonssons styrkor än Halmstad gjorde förra säsongen där han inte alls fick samma utväxling. Han är en spelare som behöver speltid, förtroende och en modell som passar honom och det har han fått i IFK Värnamo där han var det namnkunnigaste nyförvärvet och där trycket ändå var begränsat på honom. Klart att det går att förstå om man lockas till ett skifte från Värnamo efter säsongen för att hitta antingen mer pengar eller större klubb eller en kombination, men han är klockren i klubben.

MARTIN PETERSSON

Jag trodde att tränarkarriären var över efter misslyckandet i Rosenborg. Men som en korttidslösning kanske man inte ska döma ut Hareide. Han kommer inte ha något behov av att rätta sig in i något led när han tar över MFF utan lär bara, med stor tydlighet, satsa på det han tror på. Han har ju inga kommande jobb att förlora eftersom han redan hade lagt ner tränarjobbet. Erfarenhet har han dessutom så det räcker och blir över av.

Jag tolkar det åtminstone som att slutspurten är i gång på allvar. Nu känner spelarna av att det tajtas till och verkligen gäller någonting. Häcken har ju fått börja leva med en favoritstämpel och svaret på den mot Degerfors var så klart svagt. Det blir en underbar höst och min känsla är att det kommer kunna svänga rätt många gånger innan något lag lyfter Lennart Johanssons Pokal. Jag vill fortsatt inte räkna ut exempelvis AIK från guldstriden.

Imponerande. Innan segern mot Helsingborg såg det ut som att Värnamo skulle kunna göra en ”vi är med i alla matcher men tar inte tillräckligt många segrar för att distansera oss helt från botten”-säsong, vilket andra nykomlingar gjort tidigare. För om HIF hade lyckats vända till seger hade det börjat brännas för Värnamo. Nu lär de kunna få en relativt behaglig resa fram till att kontraktet säkras. Antonsson? Otroligt år. 15 mål för en nykomling säger allt. Utan honom hade jag inte alls varit lika säker på att Värnamo håller sig kvar.

ANDRÉAS SUNDBERG

Man tar in en pensionär som interimtränare, som ersättare för en interimtränare. Det luktar lite desperation. Känslan är att de tunga resultaten i allsvenskan och kritiken i så fall gör att MFF-ledningen känner press på att man måste göra någonting. Utgår från att prio ett har varit att få loss en tränare som man har siktet inställt på, som är tänkt att leda MFF på lång sikt. Men när det inte har löst sig (kanske tränaren är i en klubb som sagt nej?) så hoppades man säkert att Andreas Georgson kunde köra säsongen ut. Men när spel och resultat har svajat och kritik har kommit, både utifrån och inifrån, så känner man sig tvungen att göra något. Att valet nu verkar falla på Åge Hareide, ja det återstår ju att se om det blir ett lyft. Valet är bra på det sättet att han känner klubben, och att klubben känner honom. Han har tung erfarenhet, har gjort det bra på många ställen, bland annat sist det begav sig i Malmö. Om man ska sätta något frågetecken så är det att det var sju år sedan som han var i MFF och att han hade en tung tid i Rosenborg innan han gick i pension.

Mer att allsvenskan är jämn. Hammarby hade en svår bortamatch i Norrköping, medan det var slarvigare av Häcken att tappa poäng hemma mot Degerfors. Djurgården är väl kanske det lag som ser stabilast ut, men nu ska man in i Europa-gruppspel, vilket kommer att slita på spelare. Klarar man då av att vara lika bra i allsvenskan?

Men serien är jämn och om man ser i toppen så kommer lagen där att möta varandra. Så poäng kommer att tappas. För att ta ett av topplagen så har serieledaren Häcken kvar att möta:

Hemma: Hammarby, Malmö, Sundsvall, Norrköping.

Borta: Kalmar FF, Varberg, Djurgården, AIK, IFK Göteborg.